Спектакль Иван Васильевич

Пьеса Михаила Булгакова, написанная специально для театра

Эта история, которая так и не увидела свет в 1930-х годах, теперь воплощена в жизнь в интерпретации режиссёра Сергея Газарова. Он создал комедию положений, объединившую эпоху НЭПа и XVI век, чтобы показать, как времена меняются, но человеческая природа остается неизменной.

Сюжет

Инженер Тимофеев изобретает машину времени и случайно отправляет управдома Буншу и жулика Милославского в эпоху Ивана Грозного, а сам царь оказывается в коммунальной квартире НЭПовской Москвы. В этих временных перипетиях и возникает комичный парадокс: герои сталкиваются с реальностью, неподвластной их ожиданиям, а зритель наблюдает за столкновением двух миров, иллюстрирующим, что человек остается человеком независимо от столетия.

Постановка и художественное оформление

Особого упоминания заслуживает машина времени, ставшая не просто элементом декорации, но и полноценным героем спектакля благодаря современным визуальным и звуковым эффектам. Художник Владимир Арефьев и хореограф Сергей Землянский вместе с режиссером продумали каждую деталь: от роскошных нарядов эпохи Ивана Грозного и женственных платьев ар-деко до расписных потолков Грановитой палаты и типичной коммунальной квартиры НЭПа.