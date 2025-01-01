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Иван Васильевич
Билеты от 700₽
Киноафиша Иван Васильевич

Спектакль Иван Васильевич

Постановка
Театр Сатиры 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Пьеса Михаила Булгакова, написанная специально для театра 

Эта история, которая так и не увидела свет в 1930-х годах, теперь воплощена в жизнь в интерпретации режиссёра Сергея Газарова. Он создал комедию положений, объединившую эпоху НЭПа и XVI век, чтобы показать, как времена меняются, но человеческая природа остается неизменной.

Сюжет

Инженер Тимофеев изобретает машину времени и случайно отправляет управдома Буншу и жулика Милославского в эпоху Ивана Грозного, а сам царь оказывается в коммунальной квартире НЭПовской Москвы. В этих временных перипетиях и возникает комичный парадокс: герои сталкиваются с реальностью, неподвластной их ожиданиям, а зритель наблюдает за столкновением двух миров, иллюстрирующим, что человек остается человеком независимо от столетия.

Постановка и художественное оформление

Особого упоминания заслуживает машина времени, ставшая не просто элементом декорации, но и полноценным героем спектакля благодаря современным визуальным и звуковым эффектам. Художник Владимир Арефьев и хореограф Сергей Землянский вместе с режиссером продумали каждую деталь: от роскошных нарядов эпохи Ивана Грозного и женственных платьев ар-деко до расписных потолков Грановитой палаты и типичной коммунальной квартиры НЭПа.

Режиссер
Сергей Газаров
В ролях
Юрий Васильев
Антон Буглак
Илья Малаков
Александр Чевычелов
Андрей Зенин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 700 ₽
17 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 700 ₽
16 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 700 ₽

Фотографии

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