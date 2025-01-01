Иван Половинкин. Сольный концерт резидента Comedy Club

Илья Половинкин, резидент «Comedy Club» на ТНТ, приглашает на свой яркий стендап-концерт в Coin Event Hall

Его харизма, тонкий юмор и неподражаемая манера подачи подарят зрителям море смеха и положительных эмоций.

О площадке

Coin Event Hall — одно из лучших мест для проведения концертов и стендап-шоу в Москве. Удобное расположение на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская делает его идеальным выбором для посещения.

Особенности зала:

Высококачественный звук, обеспечивающий отличное восприятие каждого выступления.

Уютная обстановка, создающая комфортную атмосферу для гостей.

Разнообразное меню с блюдами и напитками, идеально дополняющими вечер стендапа.

Почему стоит посетить?

Илья Половинкин — мастер юмора и резидент культового шоу «Comedy Club».

Coin Event Hall — место, которое любят лучшие комики страны: здесь выступали Нурлан Сабуров, Виктория Складчикова, Иван Абрамов, Гурам Амарян и другие.

Возможность расслабиться, посмеяться и зарядиться позитивом в кругу единомышленников.

Организационная информация

Стоимость билета на диване указана за весь диван. Число гостей должно соответствовать количеству мест на диване.

Для удобства и своевременного обслуживания рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Приходите на вечер юмора с Ильей Половинкиным, чтобы провести время незабываемо!