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Иван Половинкин. Сольный концерт резидента Comedy Club
Билеты от 500₽
Киноафиша Иван Половинкин. Сольный концерт резидента Comedy Club

Иван Половинкин. Сольный концерт резидента Comedy Club

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Илья Половинкин, резидент «Comedy Club» на ТНТ, приглашает на свой яркий стендап-концерт в Coin Event Hall

Его харизма, тонкий юмор и неподражаемая манера подачи подарят зрителям море смеха и положительных эмоций.

О площадке
Coin Event Hall — одно из лучших мест для проведения концертов и стендап-шоу в Москве. Удобное расположение на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская делает его идеальным выбором для посещения.
Особенности зала:

  • Высококачественный звук, обеспечивающий отличное восприятие каждого выступления.
  • Уютная обстановка, создающая комфортную атмосферу для гостей.
  • Разнообразное меню с блюдами и напитками, идеально дополняющими вечер стендапа.

Почему стоит посетить?

  • Илья Половинкин — мастер юмора и резидент культового шоу «Comedy Club».
  • Coin Event Hall — место, которое любят лучшие комики страны: здесь выступали Нурлан Сабуров, Виктория Складчикова, Иван Абрамов, Гурам Амарян и другие.
  • Возможность расслабиться, посмеяться и зарядиться позитивом в кругу единомышленников.

Организационная информация

  • Стоимость билета на диване указана за весь диван. Число гостей должно соответствовать количеству мест на диване.
  • Для удобства и своевременного обслуживания рекомендуется приходить за 30 минут до начала концерта.

Приходите на вечер юмора с Ильей Половинкиным, чтобы провести время незабываемо!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
21:40 от 500 ₽

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