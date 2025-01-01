Спектакль Иуда

Третья часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос»

«Иуда» – это третья часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос», в которую также входят постановки «Петр» и «Леонардо». Режиссер обращается к одному из самых известных сюжетов Евангелия, исследуя роли ключевых фигур библейской истории.

Основные персонажи и вечные вопросы

В спектакле рассматриваются образы Иисуса, Иуды, Пилата, Ирода, Каиафы и Марии Магдалины — персонажи, чьи роли в библейской истории знакомы каждому верующему. Вместе с тем, события, произошедшие много веков назад, по-прежнему побуждают современного человека размышлять о таких вечных вопросах, как добро и зло, истинная вера и прощение, предательство и любовь.

Вечные дилеммы и поиски истины

Спектакль заставляет зрителя задуматься над тем, как эти библейские откровения и вопросы о человеческой природе могут быть актуальны и в наше время.