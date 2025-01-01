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Иуда
Билеты от 2000₽
Киноафиша Иуда

Спектакль Иуда

Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Третья часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос»

«Иуда» – это третья часть трилогии Юрия Грымова «Антихрист и Христос», в которую также входят постановки «Петр» и «Леонардо». Режиссер обращается к одному из самых известных сюжетов Евангелия, исследуя роли ключевых фигур библейской истории.

Основные персонажи и вечные вопросы
В спектакле рассматриваются образы Иисуса, Иуды, Пилата, Ирода, Каиафы и Марии Магдалины — персонажи, чьи роли в библейской истории знакомы каждому верующему. Вместе с тем, события, произошедшие много веков назад, по-прежнему побуждают современного человека размышлять о таких вечных вопросах, как добро и зло, истинная вера и прощение, предательство и любовь.

Вечные дилеммы и поиски истины
Спектакль заставляет зрителя задуматься над тем, как эти библейские откровения и вопросы о человеческой природе могут быть актуальны и в наше время.

 

Режиссер
Юрий Грымов
Юрий Грымов
В ролях
Лев Смирнов
Вадим Пинский
Александр Борисов
Алексей Багдасаров
Богдан Щукин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽
16 сентября
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
19:00 от 2000 ₽

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