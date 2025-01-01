Спектакль Три сестры

Меню
Три сестры
Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль в Театре на Литейном «Три сестры» Александра Огарёва

«Три сестры» Александра Огарёва – это не просто спектакль о мечтах и стремлениях. Это артистический диалог, в котором вопрос о поиске счастья звучит особенно остро: «Если бы знать, если бы знать!»

На сцене разыгрываются именины, оживлённые разговоры о Москве и поиски настоящей любви. Однако спектакль Огарёва уходит далеко от музейной классики. Это современная интерпретация, ставшая исповедью героев, которые, словно обращаются напрямую к зрителю, создавая атмосферу непосредственной близости.

Библейский миф о потерянном рае

Режиссёр видит в пьесе Чехова евангельский миф о потерянном рае. Каждый из героев ищет свой путь «назад», к свободе и настоящему смыслу существования. В этом спектакле Чехов остаётся актуальным: его темы находят отклик в нашей повседневной жизни и обращают зрителя к важным вопросам сегодняшнего времени.

Творческая команда

  • Режиссёр-постановщик: заслуженный артист РФ Александр Огарёв
  • Режиссёр по пластике: Игорь Григурко
  • Художник-постановщик: Елена Жукова
  • Художник по свету: заслуженный работник культуры РФ Евгений Ганзбург
  • Медиахудожник: Андрей Щаев

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который поднимает вечные вопросы о любви и свободе, обращаясь к современному зрителю.

Режиссер
Александр Огарев
В ролях
Георгий Ефанов
Юрий Свирко
Роман Агеев
Михаил Лучко
Евгений Тележкин

Декабрь
Январь
17 декабря среда
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 800 ₽
18 января воскресенье
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
от 800 ₽

