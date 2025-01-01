Спектакль Три сестры

Спектакль в Театре на Литейном «Три сестры» Александра Огарёва

«Три сестры» Александра Огарёва – это не просто спектакль о мечтах и стремлениях. Это артистический диалог, в котором вопрос о поиске счастья звучит особенно остро: «Если бы знать, если бы знать!»

На сцене разыгрываются именины, оживлённые разговоры о Москве и поиски настоящей любви. Однако спектакль Огарёва уходит далеко от музейной классики. Это современная интерпретация, ставшая исповедью героев, которые, словно обращаются напрямую к зрителю, создавая атмосферу непосредственной близости.

Библейский миф о потерянном рае

Режиссёр видит в пьесе Чехова евангельский миф о потерянном рае. Каждый из героев ищет свой путь «назад», к свободе и настоящему смыслу существования. В этом спектакле Чехов остаётся актуальным: его темы находят отклик в нашей повседневной жизни и обращают зрителя к важным вопросам сегодняшнего времени.

Творческая команда

Режиссёр-постановщик: заслуженный артист РФ Александр Огарёв

Игорь Григурко Художник-постановщик: Елена Жукова

Елена Жукова Художник по свету: заслуженный работник культуры РФ Евгений Ганзбург

заслуженный работник культуры РФ Евгений Ганзбург Медиахудожник: Андрей Щаев

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который поднимает вечные вопросы о любви и свободе, обращаясь к современному зрителю.