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Киноафиша Вилли Вонка

Спектакль Вилли Вонка

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История шоколадной фабрики Вилли Вонки

«Шоколадная фабрика» — это увлекательная история о Вилли Вонке, гениальном мастере, который когда-то создал волшебный мир сладостей. Однако со временем Вонка теряет любовь к своему делу, а его знаменитая фабрика простаивает. Умпа-лумпы, трудившиеся на фабрике, остаются без работы, а люди по всему миру утрачивают тот сладкий рай, который дарил им Вонкин шоколад.

Магия возвращается с помощью Чарли и его друзей

Тогда на помощь приходит Чарли — лучший друг Вонки. Он решает попросить о помощи детей, которые смогут вернуть магию в этот мир. В ходе невероятных приключений, каждый из участников истории откроет для себя важные уроки о дружбе, доверии и возвращении к истинным ценностям.

Это захватывающее и волшебное путешествие подарит зрителям незабываемые эмоции и напомнит о том, как важно следовать своей мечте, несмотря на трудности.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 2 августа
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
12:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
17:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Dreamville Санкт-Петербург, Б.Смоленский просп., 10а
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