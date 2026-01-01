Русский
6+
Билеты от 100₽

О концерте

Традиционный концерт в честь Людмилы Рюминой в ФЦ «Москва»

«Именины у Людмилы» — это ежегодный праздничный концерт, посвящённый памяти основательницы Фольклорного центра «Москва», Народной артистки России Людмилы Георгиевны Рюминой.

Людмила Рюмина, известная своими талантами и любовью к фольклору, оставила заметный след в российской культуре. Во время её жизни была заложена традиция отмечать день своего ангела на сцене, в компании зрителей и друзей. Этот обычай продолжает жить в стенах театра, который с нежностью и уважением сохраняет память о великой певице.

Концерт станет замечательной возможностью вновь встретиться с творчеством Людмилы Георгиевны, насладиться её уникальным музыкальным наследием и почувствовать дух дружбы и единства по ту сторону сцены. Приходите, чтобы вместе с театром отпраздновать и отметить этот особенный день!

Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Фольклорный центр «Москва» Москва, Барклая, 9
от 100 ₽

