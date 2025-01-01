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Cinema Medley 3: Величайший шоумен
Билеты от 3000₽
Киноафиша Cinema Medley 3: Величайший шоумен

Cinema Medley 3: Величайший шоумен

6+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Грандиозная премьера 2025 года: CINEMA MEDLEY 3 от Imperial Orchestra

От создателей легендарных шоу Cinema Medley и Hans Zimmer’s Universe представляет самую громкую премьеру 2025 года — шоу саундтреков CINEMA MEDLEY 3: Величайший Шоумен. Это событие, в котором десятки тысяч людей одновременно замирают от звучания музыки, станет реальностью благодаря Imperial Orchestra.

Знаменитые шоу саундтреков уже посетили более 700 000 человек, а просмотры видео в социальных сетях превысили 100 миллионов. Такая популярность — мечта многих, но Imperial Orchestra является первыми и единственными в России, кто перевернул представление о симфонических шоу и покорил публику. CINEMA MEDLEY 3 поразит даже самых искушенных ценителей музыки и зрелищ!

Уникальные аранжировки и масштабные выступления

Название программы неслучайно. Коллектив Imperial Orchestra славится созданием авторских аранжировок на основе главных музыкальных тем фильмов, объединяя их в симфоническую сюиту. Это позволяет зрителю окунуться в атмосферу любимого кино, вспоминая самые яркие моменты. Такой жанр называется “Medley”, и именно Imperial Orchestra первым представил его в России.

CINEMA MEDLEY 3 — это невиданный масштаб: более 130 виртуозов, хор, редкие музыкальные инструменты, технологичный саунд-дизайн, звездные солисты и ярчайшие хореографические номера! Вас ждет уникальная мультимедийная сцена сложной формы, создающая невероятные визуальные эффекты и меняющая облик арены за считанные секунды. Рассадка зрителей в формате 360 градусов обеспечит идеальный обзор и качество звука со всех ракурсов.

Фантастические визуальные и звуковые эффекты

Не упустите возможность увидеть световые и цифровые декорации, которые поразят ваше воображение! Главный сюрприз — светящиеся браслеты, которые вовлекут зрителей в сам процесс шоу, делая каждого из нас его неотъемлемой частью.

Лучшие саундтреки мирового кино

В программу шоу войдут самые лучшие саундтреки мирового кино, такие как:

  • «Величайший шоумен»
  • «Иллюзия обмана»
  • «Армагеддон»
  • «Стражи галактики»
  • «Гарри Поттер и дары смерти»
  • «Звезда родилась»
  • «Храброе сердце»
  • «Гравити Фолз»
  • «Тихоокеанский рубеж»
  • «Убить Билла»
  • «Дивергент»
  • «Дневник Бриджит Джонс»
  • «Пятый элемент»
  • «Три метра над уровнем неба»
  • «Облачный атлас»
  • и многие другие!

Эмоции, которые захватывают

Приготовьтесь к взрыву эмоций! Каждое шоу от Imperial Orchestra — это настоящий ураган чувств, который захватывает вас с первых же секунд. Это целый симфонический мир, погружающий вас в атмосферу кино и оставляющий после себя волну мурашек, слезы радости и ощущение счастья.

Не упустите свой шанс!

Ощутите всю полноту живого звука в непосредственной близости от сцены, на расстоянии вытянутой руки. Позвольте себе погрузиться в удивительный мир современной музыки, которая покорила сердца миллионов зрителей. Станьте частью этого незабываемого события — вы никогда не пожалеете о том, что побывали на шоу от Imperial Orchestra!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 декабря
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен Cinema Medley 3: Величайший шоумен

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