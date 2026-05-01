Илья Раевский - сольный концерт

Илья Раевский в «Большевик Лофт»

Приглашаем вас на яркое выступление Ильи Раевского, известного комика и победителя Money Mic от VK. Он не только известен своим участием в шоу «Stand Up» на ТНТ, но и умеет создавать уникальную атмосферу, где зрители остаются в восторге от шуток и взаимодействия с артистом.

Уютная обстановка

Мероприятие состоится в «Большевик Лофт», где вас ждет разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Это отличное место для того, чтобы провести вечер в компании друзей и насладиться отличной атмосферой.

Подготовьтесь к вечеру

Рекомендуем приходить к сбору гостей за час до начала программы. Это время идеально подходит для того, чтобы насладиться кинопоказами, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Важно знать

Возрастное ограничение — 18+. Не забудьте взять с собой паспорт для входа.