Спектакль Мастер и Маргарита

Балет «Мастер и Маргарита» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»

Балет «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова — это не просто спектакль, а попытка глубже понять одно из самых загадочных произведений отечественной литературы XX века. Роман, который можно перечитывать снова и снова, остается источником вдохновения для многих артистов и театров.

Новый жанр для Краснодара

Наш спектакль станет первым опытом в жанре балета-фантасмагории для Краснодарского музыкального театра. Он размывает привычные границы зрительного зала и сцены, создавая уникальный мир, где переплетаются судьбы культовых героев Булгакова, артистов и зрителей.

Контраст и романтика

Спектакль включает в себя контраст между прологом — легендой о Понтии Пилате и Иешуа, и мистической Москвой 30-х годов, где разворачиваются приключения Воланда и его свиты. Романтическая линия Мастера и Маргариты добавляет глубины и мягкости в этот контекст.

Новая пластика и мастерство

В этом балете оживает новая пластика, которая раскрывает ранее неведомые грани мастерства артистов Музыкального театра. Гений Булгакова определяет правила нашей постановки, создавая настоящую фантазию, которая побуждает к размышлениям о бездонных смыслах романа.

Интересный факт

Фраза «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила» стала одной из самых известных в произведении. Она символизирует неизбежность событий, что идеально вписывается в концепцию нашего спектакля.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта! Ждем вас на спектакле «Мастер и Маргарита» в Краснодарском музыкальном театре «Премьера»!