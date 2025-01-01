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Сказка о царе Салтане
Киноафиша Сказка о царе Салтане

Спектакль Сказка о царе Салтане

Постановка
Новый театр кукол 6+
Режиссер Вадим Домбровский
Продолжительность 1 час 5 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди»

В этом театральном сезоне зрители вновь смогут окунуться в волшебный мир Александра Сергеевича Пушкина с его бессмертной сказкой «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди». Написанная в 1831 году, эта история продолжает пленять сердца как взрослых, так и детей.

Знакомые строки и герои

Кто не знает знаменитую строку: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…»? Эта сказка полна приключений, в которой царевич Гвидон, царевна Лебедь и царь Салтан сталкиваются с завистью и злобой, но в конечном итоге любовь, верность и сила духа побеждают все преграды.

Спектакль для всей семьи

Постановка обещает быть яркой и захватывающей, в ней будут использованы современные театральные технологии, которые сделают сюжет еще более увлекательным. Это отличный повод провести время с семьей и насладиться атмосферой доброй сказки.

Дата и место проведения

Не упустите возможность увидеть спектакль в вашем любимом театре! Следите за расписанием, чтобы не пропустить этот волшебный момент.

Приходите за чудесами и положительными эмоциями, ведь сказка о царе Салтане — это не просто история, это целый мир, в который стоит погрузиться!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 31 августа
Новый театр кукол Краснодар, Ставропольская, 130
11:00 от 450 ₽ 14:00 от 450 ₽

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