Спектакль Сказка о царе Салтане

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди»

В этом театральном сезоне зрители вновь смогут окунуться в волшебный мир Александра Сергеевича Пушкина с его бессмертной сказкой «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне и о прекрасной царевне Лебеди». Написанная в 1831 году, эта история продолжает пленять сердца как взрослых, так и детей.

Знакомые строки и герои

Кто не знает знаменитую строку: «Три девицы под окном пряли поздно вечерком…»? Эта сказка полна приключений, в которой царевич Гвидон, царевна Лебедь и царь Салтан сталкиваются с завистью и злобой, но в конечном итоге любовь, верность и сила духа побеждают все преграды.

Спектакль для всей семьи

Постановка обещает быть яркой и захватывающей, в ней будут использованы современные театральные технологии, которые сделают сюжет еще более увлекательным. Это отличный повод провести время с семьей и насладиться атмосферой доброй сказки.

Дата и место проведения

Не упустите возможность увидеть спектакль в вашем любимом театре! Следите за расписанием, чтобы не пропустить этот волшебный момент.

Приходите за чудесами и положительными эмоциями, ведь сказка о царе Салтане — это не просто история, это целый мир, в который стоит погрузиться!