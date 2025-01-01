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Икар
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Спектакль Икар

12+
Режиссер Антон Преснов
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Мюзикл-антиутопия

Мюзикл «Икар» — это захватывающее и глубокое произведение в жанре антиутопии, которое поднимает актуальные проблемы современного общества через призму фантастического мира. История разворачивается в будущем, в котором люди уже не помнят своего прошлого, но сталкиваются с важнейшими моральными и личными выборами.

Сюжет
Мир «Икара» разрушен глобальной войной, после которой биологическое оружие уничтожило взрослых. В живых остались только дети и подростки, потерявшие часть памяти, и именно они стали основой нового общества. Восставший Полис — это мегаполис, построенный на месте военной базы, защищенный Куполом и процветающий благодаря собранным из разрушенного мира технологиям. Это общество поглощено культом потребления, погоней за статусом и комфортом.

Но что стоит важнее — комфорт или свобода? Главные герои — изгои, решившие поставить свободу выше безопасной, но ограниченной жизни в Полисе. Противостояние двух миров отражается через личные истории героев: романтические линии, сложные выборы и проверку дружбы на прочность.

Темы и мотивы

  • Свобода против комфорта: В мире, где свобода на грани уничтожения, герои пытаются найти баланс между личной свободой и теми удобствами, которые предлагает им Полис.
  • Романтические и личные драмы: История включает элементы любовного треугольника, проверку отношений на прочность, где важны не только чувства, но и выбор, который стоит перед каждым героем.
  • Память и будущее: Потерянная память и новые возможности для построения общества становятся основой борьбы между прошлым и будущим.

Мюзикл «Икар» — это мощное, визуально и эмоционально насыщенное произведение, которое заставляет задуматься о будущем общества, а также о личной ответственности и выборе каждого из нас.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:30
22 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00
23 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
13:00

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