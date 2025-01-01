Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
И. Крылов. Быть умным лучше вдвое
Билеты от 500₽
Киноафиша И. Крылов. Быть умным лучше вдвое

Спектакль И. Крылов. Быть умным лучше вдвое

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Литературный час для школьников: «Уж сколько раз твердили свету…»

Приглашаем вас на увлекательное представление, которое подарит радость как детям, так и взрослым! В театре «Академия слова» пройдет литературный час, посвященный бессмертным басням Ивана Андреевича Крылова. Под руководством талантливой актрисы Анны Кузьминой и режиссера Сергея Михайловского вы сможете погрузиться в мир поучительных историй, которые знакомы нам с детства.

Басни Крылова: мудрость и юмор

Каждая басня Крылова — это яркий сюжет, где хитрая Лисица обманом отнимает сыр у Вороны, а глупая Мартышка мучается с очками. Не забудем и о Лебеде, Раке и Щуке, которые так и не смогли сдвинуть телегу с места. Несмотря на то, что главными героями являются животные, их характеры и поступки удивительно схожи с человеческими. Именно это и делает басни Крылова актуальными и в наши дни.

Что вас ждет на представлении?

В программе театра будут представлены как известные, так и менее популярные басни великого писателя. Вы сможете насладиться ярким исполнением артистки, которая сделает каждую историю живой и запоминающейся. Это отличный способ не только развлечься, но и задуматься о своих поступках через призму поучительных историй.

Для кого это мероприятие?

Хотя литературный час ориентирован на школьников, он будет интересен и взрослым. Приходите всей семьей, чтобы вместе насладиться театральным искусством и вспомнить важные уроки, которые мы можем извлечь из этих замечательных басен.

Не упустите возможность окунуться в мир Крылова и насладиться театральным искусством в его лучшем проявлении!

Режиссер
Сергей Михайловский
В ролях
Анна Кузьмина

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
14:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка
Детские елки Детский
Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка
30 декабря в 14:00 Останкино
от 1000 ₽
Кентервильское привидение
0+
Детские елки Детский
Кентервильское привидение
7 января в 19:00 Дом музыки
от 2000 ₽
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
12+
Комедия Мюзикл
Мамма Мимо! или Мюзикл пошел не так
6 сентября в 20:00 МДМ
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше