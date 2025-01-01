Спектакль И. Крылов. Быть умным лучше вдвое

Литературный час для школьников: «Уж сколько раз твердили свету…»

Приглашаем вас на увлекательное представление, которое подарит радость как детям, так и взрослым! В театре «Академия слова» пройдет литературный час, посвященный бессмертным басням Ивана Андреевича Крылова. Под руководством талантливой актрисы Анны Кузьминой и режиссера Сергея Михайловского вы сможете погрузиться в мир поучительных историй, которые знакомы нам с детства.

Басни Крылова: мудрость и юмор

Каждая басня Крылова — это яркий сюжет, где хитрая Лисица обманом отнимает сыр у Вороны, а глупая Мартышка мучается с очками. Не забудем и о Лебеде, Раке и Щуке, которые так и не смогли сдвинуть телегу с места. Несмотря на то, что главными героями являются животные, их характеры и поступки удивительно схожи с человеческими. Именно это и делает басни Крылова актуальными и в наши дни.

Что вас ждет на представлении?

В программе театра будут представлены как известные, так и менее популярные басни великого писателя. Вы сможете насладиться ярким исполнением артистки, которая сделает каждую историю живой и запоминающейся. Это отличный способ не только развлечься, но и задуматься о своих поступках через призму поучительных историй.

Для кого это мероприятие?

Хотя литературный час ориентирован на школьников, он будет интересен и взрослым. Приходите всей семьей, чтобы вместе насладиться театральным искусством и вспомнить важные уроки, которые мы можем извлечь из этих замечательных басен.

Не упустите возможность окунуться в мир Крылова и насладиться театральным искусством в его лучшем проявлении!