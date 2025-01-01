Спектакль Театр на ладошке. Осень

Спектакль «Осень» продолжает интерактивный разговор с юными зрителями о временах года. В этой увлекательной постановке маленькие гости смогут погрузиться в атмосферу осеннего леса, где их ждут удивительные приключения и новые знакомства.
На сцене развернется настоящий дождь, медленно будут падать листья, а лес преобразится в красные и золотые одежды. Вся природа засыпает и готовится к зиме, и именно в этот момент малыши окажутся в центре событий.
В лесу детей ждут:
Все герои подготовили для гостей интересные подарки, которые сделают встречу еще более запоминающейся!
Обратите внимание, в действии используется вода! Поэтому мы рекомендуем родителям взять с собой запасную одежду для своих детей. Это позволит избежать неприятностей и сделать просмотр спектакля еще более комфортным.
Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции и знания о природе в спектакле «Осень»!