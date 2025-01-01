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Театр на ладошке. Осень
Билеты от 800₽
Киноафиша Театр на ладошке. Осень

Спектакль Театр на ладошке. Осень

Постановка
Московский театр кукол 0+
Режиссер Юрий Устюгов
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Осень»: волшебство природы для маленьких зрителей

Спектакль «Осень» продолжает интерактивный разговор с юными зрителями о временах года. В этой увлекательной постановке маленькие гости смогут погрузиться в атмосферу осеннего леса, где их ждут удивительные приключения и новые знакомства.

Что ожидает зрителей?

На сцене развернется настоящий дождь, медленно будут падать листья, а лес преобразится в красные и золотые одежды. Вся природа засыпает и готовится к зиме, и именно в этот момент малыши окажутся в центре событий.

Увлекательные знакомства

В лесу детей ждут:

  • урожай грибов, который они смогут собрать в корзинки;
  • знакомство с ежиками, готовящими свои норки к зимней спячке;
  • лесовики-проводники, которые покажут путь к тайнам леса;
  • новый друг — собака Такса, которая станет верным спутником.

Все герои подготовили для гостей интересные подарки, которые сделают встречу еще более запоминающейся!

Внимание, важная информация!

Обратите внимание, в действии используется вода! Поэтому мы рекомендуем родителям взять с собой запасную одежду для своих детей. Это позволит избежать неприятностей и сделать просмотр спектакля еще более комфортным.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые эмоции и знания о природе в спектакле «Осень»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
3 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 800 ₽
11 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 800 ₽
16 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽
24 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
11:00 от 800 ₽
26 сентября
Московский театр кукол. Камерная сцена Москва, Бажова, 9
11:00 от 800 ₽

Фотографии

Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень Театр на ладошке. Осень

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