Спектакль «Игроки» в Молодежном театре на Фонтанке

Молодежный театр готовит премьеру спектакля «Игроки», основывающегося на пьесе Н. В. Гоголя. Главный герой, Ихарев, является заправским шулером, который, одержимый удачей, выигрывает восемьдесят тысяч рублей. Но успех подводит его к неожиданному риску — он связывается с компанией провинциальных шулеров, которые в итоге оставляют его без гроша.

Спектакль представляет собой не просто историю о фартуне, но и глубокую психологическую драму о безысходности. Ихарев, как и сам Гоголь, оказывается одиноким. В его жизни остаётся лишь колода карт, с которой он пытается изменить свою судьбу. По словам режиссера Анастасии Нечаевой, «главный трагизм пьесы в том, что обманщик умудрился поверить обманщикам». Пока Ихарев считает, что виртуозно играет в карты, вокруг него разворачивается гораздо более опасная игра — игра с жизнью.

Мысли о персонажах

Вокруг Ихарева находятся истинные Игроки — обаятельные, смешные, азартные и трогательные. Зрителям предстоит влюбиться в этих персонажей, чтобы по-настоящему прочувствовать переживания главного героя, который ошибочно полагает, что нашёл родственные души среди шулеров. Его доверчивость и уязвимость в конечном итоге приведут к печальным последствиям.

Творческая команда

Данная постановка является дипломной работой выпускницы актерско-режиссерской мастерской С. Я. Спивака в РГИСИ Анастасии Нечаевой. В спектакле участие принимают:

Федор Фролов / Ян Юркевич

Светлана Кутейникова / Елизавета Свистунова

Владислав Сенаторов

Артем Кирин

Матвей Черников

Антон Перфильев

Станислав Горелов

Федор Оревин-Бруни

Илья Кондаков

Анна Колесник

Анастасия Кошкина

Анна Дерягина

Анастасия Пащенко

Агата Зеленкова

Валентина Логинова

Марина Бабичева / Александра Прохорова

Художественный руководитель постановки — народный артист России, лауреат премии Правительства России Семен Спивак. Режиссёром проекта выступает Анастасия Нечаева, а за художественное оформление отвечает Владимир Кутейников. Также в команде — Дмитрий Бушковский (художник по костюмам), Радмира Ружковская (художник по свету), Евгения Лыкова (хореограф), Алексей Александров (музыкальное оформление) и Сергей Патраманский (музыкальный руководитель).

