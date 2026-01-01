Спектакль Игроки

Молодежный театр готовит премьеру спектакля «Игроки», основывающегося на пьесе Н. В. Гоголя. Главный герой, Ихарев, является заправским шулером, который, одержимый удачей, выигрывает восемьдесят тысяч рублей. Но успех подводит его к неожиданному риску — он связывается с компанией провинциальных шулеров, которые в итоге оставляют его без гроша.
Спектакль представляет собой не просто историю о фартуне, но и глубокую психологическую драму о безысходности. Ихарев, как и сам Гоголь, оказывается одиноким. В его жизни остаётся лишь колода карт, с которой он пытается изменить свою судьбу. По словам режиссера Анастасии Нечаевой, «главный трагизм пьесы в том, что обманщик умудрился поверить обманщикам». Пока Ихарев считает, что виртуозно играет в карты, вокруг него разворачивается гораздо более опасная игра — игра с жизнью.
Вокруг Ихарева находятся истинные Игроки — обаятельные, смешные, азартные и трогательные. Зрителям предстоит влюбиться в этих персонажей, чтобы по-настоящему прочувствовать переживания главного героя, который ошибочно полагает, что нашёл родственные души среди шулеров. Его доверчивость и уязвимость в конечном итоге приведут к печальным последствиям.
Данная постановка является дипломной работой выпускницы актерско-режиссерской мастерской С. Я. Спивака в РГИСИ Анастасии Нечаевой. В спектакле участие принимают:
Художественный руководитель постановки — народный артист России, лауреат премии Правительства России Семен Спивак. Режиссёром проекта выступает Анастасия Нечаева, а за художественное оформление отвечает Владимир Кутейников. Также в команде — Дмитрий Бушковский (художник по костюмам), Радмира Ружковская (художник по свету), Евгения Лыкова (хореограф), Алексей Александров (музыкальное оформление) и Сергей Патраманский (музыкальный руководитель).
Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической пьесы на сцене Молодежного театра!