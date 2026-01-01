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Лебединое озеро
Киноафиша Лебединое озеро

Спектакль Лебединое озеро

Магия и трагедия по Чайковскому 6+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О спектакле

Балет «Лебединое озеро» — Вечная история любви и трагедии

Балет «Лебединое озеро» рассказывает волшебную и печальную легенду о девушках, превращенных в лебедей заклятьем злого волшебника Ротбарта. История о принце Зигфриде, который в поисках любви сталкивается с опасностями, продолжает волновать зрителей уже более ста лет. Музыка Петра Ильича Чайковского в этом спектакле проникает в самые глубокие уголки души, вдохновляя на переживание эмоций, превращающих балет в настоящее театральное произведение.

Загадка любви и обмана

Принц Зигфрид клянется в вечной любви прекрасной Одетте, королеве лебедей, что дарует надежду на её спасение от волшебного заклятья. Однако злой Ротбарт, в своей стремлении разрушить эту клятву, готовит принцу ужасное испытание. В спектакле особое внимание уделяется драматическому конфликту мечты и реальности, что ярко прослеживается через взаимодействие Одетты и её демонического двойника Одилли.

Театр балета «Сен-Мишель» и возвращение утраченных произведений

Театр балета «Сен-Мишель» в своей постановке возвращает музыкальные номера, которые были утрачены в прошлых редакциях спектакля. Эти музыкальные произведения делают интерпретацию балета более полным и точным. Постановка опирается на образные решения первой версии балета, представленную в Мариинском театре в 1895 году, создавая атмосферу, которая гармонично передает суть легенды.

Эстетика и хореография

Оформление и костюмы Варвары Евчук подчеркивают простоту и изысканность, наполняя спектакль атмосферой ампира. Элегантность и свобода линий в костюмах помогают раскрыть пластическую красоту танцовщиков. Спектакль удивляет разнообразием хореографических решений, что позволяет артистам продемонстрировать виртуозность и глубокую актерскую игру, создавая незабываемое зрелище.

Музыка, хореография и театр

  • Музыка: П.И. Чайковский
  • Хореография: Михаил Венщиков
  • Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета «Сен-Мишель»

Этот балетный спектакль — не просто танец, а настоящее музыкальное и театральное произведение, которое остается в памяти зрителей, погружая их в мир волшебства, страсти и трагедии.

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