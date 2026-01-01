Игра престолов. Симфония льда и пламени

Музыкальное шоу по мотивам легендарной киновселенной «Игры Престолов»

Оркестр Империал представляет грандиозное шоу по мотивам легендарной киновселенной «Игры Престолов». В этом музыкальном спектакле зрители смогут вновь пережить всю историю Вестероса — от древних пророчеств династии Таргариенов до финальной битвы за Железный трон.

Монументальное музыкальное полотно

«Симфония Льда и Пламени» Рамина Джавади — это захватывающее объединение культовых тем «Дома Дракона» и «Игры Престолов» в единую эпическую сагу. Зрителей ждет мощь симфонического оркестра, состоящего более чем из 50 виртуозных музыкантов. К выступлению также присоединятся хор и величественный орган — главный голос Семи Королевств, наполняющий зал своим мощным звучанием.

Легендарные композиции

В программу вошли только лучшие произведения, среди которых мрачный гимн Старков, триумфальный полет Дейенерис и древние валирийские песни. Не обойдется и без знаменитых шедевров «The Night King» (Король Ночи) и «Light of the Seven» (Свет Семерых). Уникальный видеоряд и авторская световая партитура позволят зрителям забыть о реальности и перенестись в суровые залы Винтерфелла и раскаленные пески Эссоса.

Переживание истории

Станьте свидетелями грандиозных интриг, эпических битв и захватывающих легенд, которые снова оживут на сцене. Время шоу — 2 часа с антрактом. Не упустите возможность стать частью этой музыкальной магии вместе с Оркестром Империал!