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Вагнер и Чайковский. Валькирия и Лебединое озеро
Билеты от 700₽
Киноафиша Вагнер и Чайковский. Валькирия и Лебединое озеро

Вагнер и Чайковский. Валькирия и Лебединое озеро

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Философия музыки: Вагнер и Чайковский в исполнении Национального филармонического оркестра России

Национальный филармонический оркестр России, под руководством художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова, приглашает вас на концерт, где прозвучат знаменитые произведения великого Вагнера и Чайковского. Дирижер Арсентий Ткаченко проведет зрителей через мир оперной и балетной музыки, представляя шедевры, знакомые всем.

Программа вечера

В программе концерта:

  • Р. Вагнер — «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»
  • Фрагменты из тетралогии «Кольцо нибелунга»:
    • «Вступление богов в Валгаллу» из оперы «Золото Рейна»
    • «Путешествие Зигфрида по Рейну» из оперы «Гибель богов»
  • Вступление к опере «Лоэнгрин»
  • Увертюра к опере «Тангейзер»
  • П. Чайковский — Сюита из балета «Лебединое озеро»:
    • Интродукция
    • Pas de deux
    • Танец с кубками
    • Неаполитанский танец
    • Испанский танец
    • Русский танец
    • Pas de deux и другие номера

Значение произведений

«Полет валькирий» — один из самых узнаваемых музыкальных фрагментов Вагнера, живущий не только на сцене, но и в фильмах и рекламе. Балет «Лебединое озеро» Чайковского стал знаковым произведением, известным широкой аудитории независимо от уровня вовлеченности в мир балета.

Интересно, что имена двух композиторов пересекались, и Чайковский высоко ценил творчество Вагнера. После премьеры «Кольца нибелунга» он писал, что это произведение «всегда будет одним из самых значительных явлений в истории искусства». Таким образом, оба композитора внесли огромный вклад в развитие оперы и балета, сделав оркестр центральным элементом музыкального воздействия.

Дирижер и коллектив

Арсентий Ткаченко, зам. художественного руководителя и дирижер Национального филармонического оркестра России, регулярно работает с другими известными коллективами. Он является постоянным приглашенным дирижером у «Виртуозов Москвы» и сотрудничает с выдающимися оркестрами всей страны.

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут, и возможны изменения в программе. Не упустите шанс прикоснуться к величию классической музыки!

Купить билет на концерт Вагнер и Чайковский. Валькирия и Лебединое озеро

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Октябрь
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Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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