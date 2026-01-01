Вагнер и Чайковский. Валькирия и Лебединое озеро

Философия музыки: Вагнер и Чайковский в исполнении Национального филармонического оркестра России

Национальный филармонический оркестр России, под руководством художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова, приглашает вас на концерт, где прозвучат знаменитые произведения великого Вагнера и Чайковского. Дирижер Арсентий Ткаченко проведет зрителей через мир оперной и балетной музыки, представляя шедевры, знакомые всем.

Программа вечера

В программе концерта:

Р. Вагнер — «Полет валькирий» из оперы «Валькирия»

Фрагменты из тетралогии «Кольцо нибелунга»: «Вступление богов в Валгаллу» из оперы «Золото Рейна» «Путешествие Зигфрида по Рейну» из оперы «Гибель богов»

Вступление к опере «Лоэнгрин»

Увертюра к опере «Тангейзер»

П. Чайковский — Сюита из балета «Лебединое озеро»: Интродукция Pas de deux Танец с кубками Неаполитанский танец Испанский танец Русский танец Pas de deux и другие номера



Значение произведений

«Полет валькирий» — один из самых узнаваемых музыкальных фрагментов Вагнера, живущий не только на сцене, но и в фильмах и рекламе. Балет «Лебединое озеро» Чайковского стал знаковым произведением, известным широкой аудитории независимо от уровня вовлеченности в мир балета.

Интересно, что имена двух композиторов пересекались, и Чайковский высоко ценил творчество Вагнера. После премьеры «Кольца нибелунга» он писал, что это произведение «всегда будет одним из самых значительных явлений в истории искусства». Таким образом, оба композитора внесли огромный вклад в развитие оперы и балета, сделав оркестр центральным элементом музыкального воздействия.

Дирижер и коллектив

Арсентий Ткаченко, зам. художественного руководителя и дирижер Национального филармонического оркестра России, регулярно работает с другими известными коллективами. Он является постоянным приглашенным дирижером у «Виртуозов Москвы» и сотрудничает с выдающимися оркестрами всей страны.

Концерт состоит из двух отделений по 45 минут, и возможны изменения в программе. Не упустите шанс прикоснуться к величию классической музыки!