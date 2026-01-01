Игорь Саруханов. Лучшее за 40 лет

Концерт Игоря Саруханова: "70 лет в ритме сердца"

Заслуженный артист России Игорь Саруханов готовится отпраздновать свой 70-летний юбилей. В честь этого значимого события состоится грандиозная программа «70 лет в ритме сердца», которая объединит хиты разных лет и премьеры новых песен.

Игорь Саруханов — композитор, певец и музыкант, известный своими работами в жанре рок-музыки. Его песни, такие как «Зеленые глаза», «Скрипка-лиса», «Дорогие мои старики», «Лодочка», «Круг друзей», «Желаю тебе» и многие другие, стали естрадной классикой. За свою карьеру Игорь написал более 300 произведений, сохраняя искренность и мелодичность в каждом из них.

Каждый год артист радует поклонников новыми альбомами. Его свежий трек «Показалось мне», записанный в дуэте с Настей Сихварт, уверенно покоряет радиоэфиры. К юбилею также вышла виниловая пластинка «Лучшее», которая станет отличным подарком для всех ценителей его творчества.

«В этот душевный вечер мы, конечно же, и споем вместе самые ваши любимые песни, и обязательно потанцуем. Очень жду нашей встречи», — обещает Игорь Саруханов.

Этот концерт станет ярким диалогом артиста с поклонниками, теплым праздником музыки, где каждый сможет найти свой любимый хит. Не упустите возможность насладиться звучанием знакомых мелодий и провести вечер в компании качественной музыки!