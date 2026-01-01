Анна Бутурлина & Трио XXI greets JAZZ

В джаз-клубе «Союз композиторов» выступит Анна Бутурлина. В программе концерта — джазовые стандарты и авторские песни, которые порадуют любителей этого направления и поклонников ярких выступлений.

О певице

Анна Бутурлина — многогранная артистка: джазовая певица, актриса, аранжировщик и бэнд-лидер. Она также известна как официальный голос принцессы Эльзы из анимационных фильмов Disney «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2». Анна стала первой и единственной русской певицей, которая выступила на церемонии награждения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Творчество и успех

Яркая звезда на русской джазовой сцене, Анна Бутурлина отличается неповторимым творческим почерком. Ее исполнение пронизано глубиной и тонкостью, а каждая песня становится настоящей историей, рассказанной с теплотой и чувством юмора. Сложные произведения звучат так легко, словно впервые рождаются на глазах у зрителей. Проникающий в самое сердце тембр голоса и уникальная артистичность притягивают публику.

Карьерный путь

Уже в 19 лет Анна стала солисткой знаменитого биг-бэнда под управлением Анатолия Кролла, начав стремительное восхождение по музыкальной лестнице. Она выступала и записывалась с ведущими российскими джазовыми музыкантами, включая Георгия Гараняна, Алексея Кузнецова и Игоря Бутмана. Анна также была лауреаткой двух европейских вокальных джазовых конкурсов в Финляндии и Литве и выступала на престижных джазовых фестивалях «Джаз в саду Эрмитаж», «Усадьба. Джаз», «Jazzkaar» в Эстонии и «Koktebel Jazz Party».