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Игорь Николаев
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Игорь Николаев

Автор романтических хитов 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Игорь Николаев с концертной программой «Лучшие и новые песни #выпьемзалюбовь»

Не упустите уникальную возможность насладиться творчеством Игоря Николаева! В его новой концертной программе «Лучшие и новые песни #выпьемзалюбовь» прозвучат не только композиции из свежего альбома «Линия жизни», но и хиты, которые завоевали сердца слушателей на протяжении многих лет.

Программа концерта

В программе ожидаются как новые песни, так и шлягеры разных лет. Кроме того, зрители смогут услышать самые известные композиции, написанные Николаевым для других артистов. Выступление маэстро обещает подарить зрителям прекрасное настроение, а его трогательные песни о любви заставляют сердца биться быстрее. Уже через 15 минут после начала концерта вы сможете подпевать вместе с исполнителем.

Краткая биография Игоря Николаева

Игорь Николаев начал свою сольную карьеру в 1986 году. Вскоре после первого эфира в программе «Утренняя почта» с песней «Мельница» он стал настоящей сенсацией. Сегодня он является Народным артистом РФ и одним из лучших авторов на российской эстраде. Его песни стали неотъемлемой частью репертуара таких легенд, как Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Филипп Киркоров и Иосиф Кобзон.

Международное признание

Николаев также сотрудничал с зарубежными артистами, среди которых Синди Лаупер, Бенни Андерсен (ABBA), Лиз Нильсон и Томми Корберг. Он написал гимн для церемонии закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году, что свидетельствует о его высоком мастерстве и международном признании.

Награды и достижения

На протяжении своей карьеры Игорь Николаев не раз был удостоен престижных премий, таких как «Песня года», «Золотой граммофон», «Муз-ТВ» и Российской Музыкальной премии «Овация». Эти награды подтверждают его значимый вклад в российское музыкальное искусство.

Приходите на концерт Игоря Николаева и погрузитесь в мир его музыки, которая способна тронуть самые глубокие чувства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 14 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 20 октября
Новосибирский ДК железнодорожников Новосибирск, Челюскинцев, 11
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 22 октября
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
19:00 от 2800 ₽
Омск, 24 октября
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
19:00 от 1800 ₽
Екатеринбург, 29 октября
МТС Live Холл Екатеринбург, б-р Экспо, 2
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Стендап на Заводе
18+
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Стендап на Заводе
16 августа в 19:00 Завод
от 700 ₽
Субботний стендап
18+
Юмор
Субботний стендап
26 июля в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
25 ноября в 19:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 2800 ₽
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