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Игорь Корнелюк
Киноафиша Игорь Корнелюк

Игорь Корнелюк

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Игоря Корнелюка в клубе Джаггер

18 ноября в клубе Джаггер состоится большой сольный концерт Игоря Корнелюка, приуроченный к его 62-летию. Этот выдающийся музыкант и композитор радует своих поклонников с момента выхода на большую сцену в 1988 году.

Звезда с историей

Игорь Корнелюк прославился благодаря участию в таких знаковых шоу, как «Музыкальный ринг» и «Песня года». Его первый хит «Билет на балет» стал настоящим музыкальным символом эпохи и зазвучал из каждого электроприбора.

Творческий путь

Талант Корнелюка проявился с раннего возраста, несмотря на сопротивление родителей, которые не поддерживали его стремление к музыке. Однако, по совету окружающих, он поступил в музыкальную школу, а затем продолжил обучение в Ленинградской консерватории, где защитил диплом на «отлично» с темой, посвященной компьютерной симфонии.

Музыка для театра и кино

Среди его работ в театре и кино можно выделить такие знаковые проекты, как «Мастер и Маргарита», «Идиот», «Тарас Бульба» и «Бандитский Петербург». На предстоящем концерте зрители смогут услышать как новые, так и знакомые композиции мастера.

Время и место

Сбор гостей начнется в 19:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением музыки Игоря Корнелюка и получить море положительных эмоций!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 ноября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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