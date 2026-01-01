Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Павлова-гала
Киноафиша Павлова-гала

Спектакль Павлова-гала

6+
Возраст 6+

О спектакле

«Павлова-гала»: Вечер классического балета

Гала-концерт, посвящённый 145-летию великой русской балерины Анны Павловой, состоится в Большом концертном зале «Октябрьский». В этот вечер на сцене будут исполнены шедевры балета XIX и XX веков, с которыми Анна Павлова блистала в императорском Мариинском театре, а также на главных сценах Лондона и во время легендарных гастролей Дягилева в Париже.

Программа вечера

Программа концерта открывает зрителю вершины хореографического гения. Главным номером вечера станет «Умирающий лебедь» Михаила Фокина — миниатюра, в которой Павлова удачно сочетала музыку и движение, создавая поэтический образ, пронизанный трепетом и выразительностью. Легенда гласит, что сам Камиль Сен-Санс, услышав музыку своего «Лебедя» в её исполнении, встал и долго аплодировал, потрясенный тем, как танец сумел выразить то, что было сказано звуками.

Также в программе представлены шедевры, рожденные в сотрудничестве с великими реформаторами XX века. Зрители увидят завораживающий ориентализм «Шехеразады» и сказочный экспрессионизм «Жар-птицы» — балеты, ставшие манифестом новой эстетики Сергея Дягилева. В программу также входит знаменитый вальс № 7 из «Шопенианы» Михаила Фокина, который погружает зрителей в мир романтической мечты, где балерины словно возникают из самого дыхания музыки Фредерика Шопена.

Анна Павлова как хореограф

Уникальность этого гала-концерта заключается также в возможности увидеть Анну Павлову как хореографа. Её авторские миниатюры — «Стрекоза», «Калифорнийский мак», «Рондино» — это настоящие жемчужины импрессионистической пластики. Эти номера требуют филигранной нюансировки и актерского перевоплощения, и крайне редко исполняются в один вечер.

Звездные артисты на сцене

Масштаб события подчеркивает участие звездной плеяды артистов. В этот вечер на сцене БКЗ выступят ведущие солисты академических театров России. Широкая палитра номеров, искусно выстроенные фрагменты и разнообразные сцены — от классики конца XIX века до авангардных поисков начала XX — позволят увидеть гений Анны Павловой и её эпохи во всей художественной полноте.

Купить билет на спектакль Павлова-гала

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
21 октября среда
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Продавец дождя
16+
Комедия

Продавец дождя

10 июня в 19:00 Молодежный театр на Фонтанке
от 600 ₽
Мой друг Лапшин
18+
Премьера Драма

Мой друг Лапшин

9 июня в 19:00 Новая сцена Александринского театра
от 5300 ₽
Шесть блюд из одной курицы
12+
Комедия Премьера

Шесть блюд из одной курицы

4 октября в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше