Спектакль Павлова-гала

«Павлова-гала»: Вечер классического балета

Гала-концерт, посвящённый 145-летию великой русской балерины Анны Павловой, состоится в Большом концертном зале «Октябрьский». В этот вечер на сцене будут исполнены шедевры балета XIX и XX веков, с которыми Анна Павлова блистала в императорском Мариинском театре, а также на главных сценах Лондона и во время легендарных гастролей Дягилева в Париже.

Программа вечера

Программа концерта открывает зрителю вершины хореографического гения. Главным номером вечера станет «Умирающий лебедь» Михаила Фокина — миниатюра, в которой Павлова удачно сочетала музыку и движение, создавая поэтический образ, пронизанный трепетом и выразительностью. Легенда гласит, что сам Камиль Сен-Санс, услышав музыку своего «Лебедя» в её исполнении, встал и долго аплодировал, потрясенный тем, как танец сумел выразить то, что было сказано звуками.

Также в программе представлены шедевры, рожденные в сотрудничестве с великими реформаторами XX века. Зрители увидят завораживающий ориентализм «Шехеразады» и сказочный экспрессионизм «Жар-птицы» — балеты, ставшие манифестом новой эстетики Сергея Дягилева. В программу также входит знаменитый вальс № 7 из «Шопенианы» Михаила Фокина, который погружает зрителей в мир романтической мечты, где балерины словно возникают из самого дыхания музыки Фредерика Шопена.

Анна Павлова как хореограф

Уникальность этого гала-концерта заключается также в возможности увидеть Анну Павлову как хореографа. Её авторские миниатюры — «Стрекоза», «Калифорнийский мак», «Рондино» — это настоящие жемчужины импрессионистической пластики. Эти номера требуют филигранной нюансировки и актерского перевоплощения, и крайне редко исполняются в один вечер.

Звездные артисты на сцене

Масштаб события подчеркивает участие звездной плеяды артистов. В этот вечер на сцене БКЗ выступят ведущие солисты академических театров России. Широкая палитра номеров, искусно выстроенные фрагменты и разнообразные сцены — от классики конца XIX века до авангардных поисков начала XX — позволят увидеть гений Анны Павловой и её эпохи во всей художественной полноте.