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Холодное сердце
Киноафиша Холодное сердце

Спектакль Холодное сердце

Волшебная притча про алчность
Постановка
Театр им. Комиссаржевской 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Холодное сердце»: сказка о выборе, который меняет всё

Какую цену вы готовы заплатить за богатство? Молодому угольщику Петру из спектакля «Холодное сердце» предстоит столкнуться с этим вопросом и сделать непростой выбор. Волшебник-искуситель обещает ему несметные богатства, но взамен требует лишь одно — живое сердце. Петр соглашается, но совсем скоро понимает, что золото не приносит счастья.

Сюжет: продать сердце или спасти душу?

Обменяв своё живое сердце на холодное каменное, Петр становится богат, но утрачивает всё, что делает человека человеком. Его сердце больше не откликается на зов матери, не чувствует любви к жене, не знает ни радости, ни печали. Понимая цену своей ошибки, юноша решает вернуть своё сердце.

В волшебном мире Гауфа, полном чудес и невероятных событий, ему предоставляется второй шанс. Но путь к искуплению будет нелёгким, ведь выбор, который однажды сделал Петр, уже изменил его судьбу.

Актуальность для современного зрителя

Эта история актуальна как никогда. В мире, где многие стремятся к успеху и материальному благополучию любой ценой, сказка Гауфа напоминает о том, что богатство само по себе не приносит счастья. «Холодное сердце» — это предостережение: каждый выбор имеет свою цену, а некоторые решения могут стать необратимыми.

Почему стоит посмотреть?

  • Глубокий смысл. Спектакль поднимает вопросы морали, внутреннего богатства и истинного счастья.
  • Увлекательная сказка. Зрителей ждут волшебные события, мистические персонажи и невероятные приключения.
  • Послание для всех поколений. История Петера затрагивает темы, которые понятны и взрослым, и детям.

Приходите и погрузитесь в волшебный мир Гауфа, где каменное сердце оживает, а настоящие ценности помогают обрести счастье.

Режиссер
Светлана Иванова-Сергеева
В ролях
Владимир Крылов
Ольга Арикова
Варя Светлова
Егор Бакулин
Егор Шмыга

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 октября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
13:00 от 400 ₽

Фотографии

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