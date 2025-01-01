Моноспектакль Евгения Князева в сопровождении оркестра

Приглашаем вас на особое событие, посвященное 125-летию со дня рождения великой поэтессы Марины Цветаевой. Главы из её драматической поэмы «Феникс» в сопровождении оркестра театра читает талантливый актёр Евгений Князев.

Арт-кафе: открытие и традиции

Арт-кафе Театра Вахтангова открылось в 2016 году спектаклем Евгения Князева «Дом из стихов», который стал началом новой культурной традиции в этом пространстве. Вскоре после этого состоялась премьера «Пиковой дамы» — вечера, насыщенного магнетическим голосом актёра, восхитительной музыкой и легкой дымкой воспоминаний о блистательной постановке Петра Фоменко.

Шедевры вахтанговской сцены

Спектакль «Казанова» неразрывно связан с ещё одним из шедевров вахтанговской сцены — спектаклем «Три возраста Казановы», поставленным Евгением Симоновым по мотивам произведений Марины Цветаевой.

Праздник поэзии

Не упустите возможность насладиться поэзией Цветаевой в великолепном исполнении и музыкальном сопровождении. Это мероприятие станет не только праздником для любителей поэзии, но и замечательной возможностью узнать больше о творчестве одной из самых значимых поэтесс XX века.