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Казанова
Билеты от 700₽
Киноафиша Казанова

Спектакль Казанова

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Евгения Князева в сопровождении оркестра

Приглашаем вас на особое событие, посвященное 125-летию со дня рождения великой поэтессы Марины Цветаевой. Главы из её драматической поэмы «Феникс» в сопровождении оркестра театра читает талантливый актёр Евгений Князев.

Арт-кафе: открытие и традиции

Арт-кафе Театра Вахтангова открылось в 2016 году спектаклем Евгения Князева «Дом из стихов», который стал началом новой культурной традиции в этом пространстве. Вскоре после этого состоялась премьера «Пиковой дамы» — вечера, насыщенного магнетическим голосом актёра, восхитительной музыкой и легкой дымкой воспоминаний о блистательной постановке Петра Фоменко.

Шедевры вахтанговской сцены

Спектакль «Казанова» неразрывно связан с ещё одним из шедевров вахтанговской сцены — спектаклем «Три возраста Казановы», поставленным Евгением Симоновым по мотивам произведений Марины Цветаевой.

Праздник поэзии

Не упустите возможность насладиться поэзией Цветаевой в великолепном исполнении и музыкальном сопровождении. Это мероприятие станет не только праздником для любителей поэзии, но и замечательной возможностью узнать больше о творчестве одной из самых значимых поэтесс XX века. 

В ролях
Евгений Князев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 ноября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
18:00 от 700 ₽

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