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Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!
Киноафиша Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

Спектакль Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

От Чикаго до Мамма Мия: Мюзикл-шоу, два в одном!

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра — объединенное шоу «Из Chicago в Mamma Mia». Это захватывающее представление сочетает в себе два легендарных мюзикла: «Чикаго» и «Мамма Мия», в котором прозвучат самые яркие арии и сохранён сюжет каждой истории.

Погружение в два мира

Зрителей ждет удивительное путешествие: сначала они окажутся в тюрьме округа Чикаго, а затем перенесутся на солнечный греческий остров. Видеоряд и мастерская игра актеров создадут неповторимую атмосферу, которая погрузит вас в мир скандалов и романтики.

Чикаго: Шок, шик и блеск

Мюзикл «Чикаго» можно описать тремя словами: шок, шик и блеск. Невероятная стильная хореография в исполнении Боба Фосса рассказывает о коррупции, грехе и славе. Это не просто спектакль, а настоящий культурный феномен, который поразит даже самых искушенных зрителей.

Mamma Mia!: Музыка, любовь и комедия

«Мамма Мия!» — это современная, жизнеутверждающая комедия, действие которой разворачивается на греческом острове. Сюжет полон комедийных ситуаций, которые подчеркиваются солнечной музыкой ABBA, оригинальными костюмами и остроумными диалогами героев. Этот мюзикл дарит зрителям возможность насладиться любовью, дружбой и, конечно, зажигательными мелодиями.

В ролях

На сцене вы увидите талантливых исполнителей: Сергей Ли, Валерия Ланская, Анна Гученкова, Виктория Канаткина, Алексей Бобров, Константин Соколов, Дмитрий Янковский, Евгений Безгин, Станислав Чунихин, Марина Чирикова, Анжела Чашина, Олеся Стученко, Артём Коверзенко, Олег Киблер, Елизавета Барановская, Мария Кораблева.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального опыта! Билеты уже в продаже.

В ролях
Валерия Ланская
Валерия Ланская
Сергей Ли
Лика Рулла
Анна Гученкова
Виктория Канаткина

Купить билет на спектакль Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
1 октября четверг
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽
30 ноября понедельник
19:00
Театр юных зрителей им. Брянцева Санкт-Петербург, Пионерская пл., 1
от 2500 ₽

Фотографии

Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia! Две легенды! Два хита! Из Chicago в Mamma Mia!

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