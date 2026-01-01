Хиты Queen & Scorpions. Пьер Эдель с симфоническим оркестром

Вечер хитов Queen и Scorpions с симфоническим оркестром

Не пропустите уникальное шоу, которое объединяет мощь рок-музыки с изысканностью симфонического звучания. Проект Aeroqueen в составе с великолепным Пьером Эделем обещает подарить зрителям незабываемые эмоции. Аранжировки, созданные специально для симфонического оркестра, придадут новым оттенкам классическим хитам.

О солисте проекта

Пьер Эдель, талантливый певец из Парижа, известен своим уникальным тембром и впечатляющим диапазоном. Его участие в популярных телешоу The Voice и X-Factor принесло ему мировую славу и любовь слушателей.

Признание критиков

Шоу Aeroqueen с симфоническим оркестром было высоко оценено как критиками, так и поклонниками. Оно получило восторженные отзывы за свою динамичность и художественное исполнение. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое соединяет лучшие традиции рока и классической музыки.