Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хиты Queen & Scorpions. Пьер Эдель с симфоническим оркестром
Киноафиша Хиты Queen & Scorpions. Пьер Эдель с симфоническим оркестром

Хиты Queen & Scorpions. Пьер Эдель с симфоническим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте

Вечер хитов Queen и Scorpions с симфоническим оркестром

Не пропустите уникальное шоу, которое объединяет мощь рок-музыки с изысканностью симфонического звучания. Проект Aeroqueen в составе с великолепным Пьером Эделем обещает подарить зрителям незабываемые эмоции. Аранжировки, созданные специально для симфонического оркестра, придадут новым оттенкам классическим хитам.

О солисте проекта

Пьер Эдель, талантливый певец из Парижа, известен своим уникальным тембром и впечатляющим диапазоном. Его участие в популярных телешоу The Voice и X-Factor принесло ему мировую славу и любовь слушателей.

Признание критиков

Шоу Aeroqueen с симфоническим оркестром было высоко оценено как критиками, так и поклонниками. Оно получило восторженные отзывы за свою динамичность и художественное исполнение. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое соединяет лучшие традиции рока и классической музыки.

Купить билет на концерт Хиты Queen & Scorpions. Пьер Эдель с симфоническим оркестром

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
27 октября вторник
19:00
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
от 1700 ₽
28 октября среда
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Блюзовый вечер с Mr.KingBee
6+
Блюз

Блюзовый вечер с Mr.KingBee

19 августа в 20:00 Эссе
от 1200 ₽
Нигатив
18+
Хип-хоп

Нигатив

13 декабря в 20:00 Мёд
от 2500 ₽
Lizer
16+
Хип-хоп

Lizer

30 августа в 19:00 Пространство «Родня»
от 380 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше