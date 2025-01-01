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Хиты Pink Floyd с органом
Билеты от 700₽
Киноафиша Хиты Pink Floyd с органом

Хиты Pink Floyd с органом

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир Pink Floyd с Antonio Orchestra

Легендарные хиты всемирно известной британской группы Pink Floyd прозвучат в этот вечер в новой, необычайно красочной аранжировке с органом. Зрители смогут насладиться знаменитым развернутым гитарным соло композиций Shine on You Crazy Diamond и Money, а также загадочными мелодиями Hey You, Echoes of Pompeii и, конечно, The Wall и Comfortably Numb в авторском прочтении Antonio Orchestra и солистов.

Это фантастическое музыкальное путешествие дополнит уникальный видеоряд, который создаст атмосферу погружения в мир Pink Floyd.

Antonio Orchestra: дань уважения Вивальди

Название коллектива Antonio Orchestra является данью уважения и признательности знаменитому итальянскому скрипачу и композитору Антонио Вивальди. Оркестр уже восемь сезонов активно выступает на лучших площадках Москвы и других городов России. За это время в его репертуаре появилось более 50 различных программ — от барокко и классики до киномузыки и рок-хитов.

Сотрудничество с известными дирижерами и солистами

Коллектив сотрудничал с такими известными российскими дирижерами, как Геннадий Дмитряк, Станислав Майский, Дмитрий Юровский, Фабио Мастранджело, Андрей Аниханов, Сергей Михеев. Также с оркестром работали такие солисты-виртуозы, как Граф Муржа, Филипп Нодель, Максим Рубцов, Леонид Гурьев, Кирилл Солдатов, Александр Маслов, Леонид Друтин, Сергей Колесов, Виктор Хотулев.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события, где классика встречается с роком!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Хиты Pink Floyd с органом

В ближайшие дни

Женский стендап-клуб
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Женский стендап-клуб
16 августа в 17:00 Ритм-блюз
от 1290 ₽
Стендап на ходу
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Стендап на ходу
1 августа в 21:30 Standup Club на Трубной
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3 августа в 20:00 Standup Café
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