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Денис Мажуков. Рок-н-ролл шоу
Билеты от 800₽
Киноафиша Денис Мажуков. Рок-н-ролл шоу

Денис Мажуков. Рок-н-ролл шоу

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте

Концерт Дениса Мажукова: осенний рок-н-ролл

В Доме музыки пройдет концерт Дениса Мажукова, талантливого пианиста и певца, специализирующегося на буги-вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролле. Он известен своим выдающимся темпераментом и безупречным чувством стиля, что заслужило ему титул «российский король рок-н-ролла» от западных критиков.

Денис Мажуков — не только артист, но и яркий представитель своей эпохи. Он выступал на одной сцене с такими легендами, как Джерри Ли Льюис и Чак Берри. Более того, он стал первым музыкантом из России, который записал альбом на знаменитой студии Sun Records в Мемфисе — месте, где зародился рок-н-ролл.

Концерт «Осенний рок-н-ролл» всегда собирает полные залы и наполняет зрителей энергией. Это шоу будет интересно всем поклонникам динамичной рок-музыки и тем, кто ценит живое исполнение культовых хитов.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Денис Мажуков — истинный виртуоз, который подарит вам заряд положительных эмоций и настоящую атмосферу рок-н-ролла!

Купить билет на концерт Денис Мажуков. Рок-н-ролл шоу

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Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 800 ₽

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