Денис Мажуков. Рок-н-ролл шоу

Концерт Дениса Мажукова: осенний рок-н-ролл

В Доме музыки пройдет концерт Дениса Мажукова, талантливого пианиста и певца, специализирующегося на буги-вуги, ритм-энд-блюз и рок-н-ролле. Он известен своим выдающимся темпераментом и безупречным чувством стиля, что заслужило ему титул «российский король рок-н-ролла» от западных критиков.

Денис Мажуков — не только артист, но и яркий представитель своей эпохи. Он выступал на одной сцене с такими легендами, как Джерри Ли Льюис и Чак Берри. Более того, он стал первым музыкантом из России, который записал альбом на знаменитой студии Sun Records в Мемфисе — месте, где зародился рок-н-ролл.

Концерт «Осенний рок-н-ролл» всегда собирает полные залы и наполняет зрителей энергией. Это шоу будет интересно всем поклонникам динамичной рок-музыки и тем, кто ценит живое исполнение культовых хитов.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера. Денис Мажуков — истинный виртуоз, который подарит вам заряд положительных эмоций и настоящую атмосферу рок-н-ролла!