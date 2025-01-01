Спектакль Две Бабы Яги

Меню
Две Бабы Яги
Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Две Бабы-яги и их невероятные приключения. Сказка на сцене Молодежного театра 

Эта история, написанная Романом Сефом и Татьяной Карелиной, уникальна и оригинальна. Спектакль переосмысляет классических сказочных героев и предлагает зрителям встречу с известными персонажами в новом свете.

Оригинальные персонажи

Интрига начинается уже в названии: на сцене не одна, а целых две Бабы-яги. Это ставит перед зрителями множество вопросов и создает интересные повороты сюжета.

Также в спектакле присутствует Змей Горыныч, обладающий тремя самобытными головами, каждая из которых выражает свою жизненную позицию. Это добавляет глубину и многогранность персонажу, заставляя зрителей задуматься о том, как воспринимается зло и добро.

Не обойдется и без Кеши, он же Кощей Бессмертный. Этот персонаж не просто злодей, но и невероятно обаятельный, что делает его ещё более интересным для зрителей.

Чудеса и волшебство

Спектакль наполнен чудесами и настоящим волшебством. Юные зрители увидят не только захватывающую историю, но и узнают много интересных и важных вещей. Например, можно ли повернуть время вспять и что нужно сделать, чтобы достичь настоящего счастья?

Не упустите возможность увидеть эту удивительную интерпретацию знакомых сказочных персонажей. Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи!

Декабрь
Январь
Февраль
17 декабря среда
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
24 декабря среда
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
14:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
3 января суббота
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
14:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
7 января среда
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
9 января пятница
10:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
12 февраля четверг
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽
17 февраля вторник
11:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 450 ₽

