Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева
Киноафиша Снежная королева

Спектакль Снежная королева

0+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Зимняя сказка для всей семьи

Приглашаем вас погрузиться в волшебный зимний мир сказки Ганса Христиана Андерсена, наполненный таинственными снежными пейзажами, отважными героями и добрыми сердцами!

История о верности и храбрости

В один из холодных зимних вечеров, когда вьюга завывает за окнами, а свет свечей отражается на ледяных узорах, злодейка Снежная королева похищает мальчика Кая и заточает его в своих холодных чертогах. Ледяные чары превращают сердце Кая в холодный осколок, лишая его тепла и доброты.

Но смелая и преданная Герда отправляется в опасное путешествие, готовая пройти сквозь трудности и испытания, чтобы освободить брата. На своём пути Герда находит не только новых друзей, но и силу, скрытую в её любящем сердце.

Спектакль для всей семьи

Эта постановка подарит каждому зрителю — и взрослому, и ребёнку — чудесный вечер в атмосфере зимнего волшебства. Прекрасная музыка, яркие декорации и незабываемая игра актёров оживят историю о том, как любовь и верность способны растопить любой лёд.

Не пропустите возможность увидеть эту вечную сказку на сцене!

Режиссер
Вадим Романов
В ролях
Ольга Антошина
Юлия Романцова
Михаил Дубовский
Виталий Стеблецов
Марина Дмитриева

Купить билет на спектакль Снежная королева

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
11:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
14:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
20 декабря суббота
11:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
17:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
14:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
22 декабря понедельник
11:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
14:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
23 декабря вторник
14:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
14:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
30 декабря вторник
11:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
14:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
2 января пятница
11:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽
14:00
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
от 500 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
6 января в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Крошка Цахес
12+
Драма
Крошка Цахес
21 сентября в 18:00 Краснодарский молодежный театр
от 2000 ₽
Олд-Сейбрук
18+
Драма
Олд-Сейбрук
27 сентября в 19:00 Мой
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше