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Halpern & Johnson
Киноафиша Halpern & Johnson

Спектакль Halpern & Johnson

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мелодрама о любви и жизни Лионеля Гольштейна

Лионель Гольштейн — современный драматург, представил зрителям свою новую мелодраму «Давид и Эдуард», которая погружает в мир любви, отношений и сложных человеческих эмоций. В центре сюжета — равнобедренный треугольник из двух мужчин, Давида Гальперна и Эдуарда Джонсона, и одной женщины с прекрасным именем Флоранс. Интригует тот факт, что Флоранс присутствует в спектакле лишь в воспоминаниях героев, что добавляет особую глубину и многозначность происходящему на сцене.

Три судьбы сплетаются в тугой узел встреч и расставаний, а зритель становится свидетелем поиска ответа на главный вопрос: «Стоит ли жалеть о том, что не случилось, даже если под самый занавес жизни узнаешь, что всё могло бы произойти?»

Для кого этот спектакль?

Спектакль предназначен для зрителей, которые ценят глубокие разговоры о жизни и семейных ценностях. Он будет интересен тем, кто не лишён самоиронии и здравого смысла. Чувство юмора, пронизывающее сюжет, помогает сгладить углы и драмы, делая спектакль доступным для восприятия.

Что вынесут зрители?

Halpern & Johnson — это не просто история о любви, это возможность для размышлений о собственных отношениях. Вдохновленные этой историей, счастливые браки станут ещё счастливее, а те, кто сталкивается с трудностями, возможно, попытаются решить уравнение своей семьи.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую мелодраму, которая заставит задуматься о важнейших аспектах жизни и любви.

Режиссер
Лев Стукалов
В ролях
Дмитрий Лебедев
Сергей Романюк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 600 ₽

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