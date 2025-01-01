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Гуляй, шальная!
Киноафиша Гуляй, шальная!

Спектакль Гуляй, шальная!

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль-караоке

После двух успешных частей «Пила вино и хохотала» зрители с нетерпением ожидали продолжения историй с женских форумов. Но мы решили вас удивить и представили нечто кардинально новое! Спектакль-караоке — это уникальный формат, который отличается от множества драматических и эстрадных спектаклей. В этом представлении зритель полностью погружается в действие и становится исполнителем ролей!

Сюжет и атмосфера

В спектакле «Гуляй, шальная!» сцена и зал сливаются в общее пространство — караоке-бар. Здесь знакомятся две яркие женщины: администратор и посетительница клуба. Одна из них только что была брошена мужем, а у второй любовник сообщает, что ушел от жены.

Музыкальные моменты

Что же происходит дальше? В течение полутора часов вас ждут караоке-хиты в исполнении как актрис, так и зрителей, а также танцевальные и музыкальные сюрпризы. И, конечно же, неожиданный финал!

Приглашение к действию

Начинайте распеваться — в нашем театре поют все! Не упустите возможность стать частью этого увлекательного музыкального приключения!

В ролях
Аника Быкова
Инна Егорова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 января
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Гуляй, шальная! Гуляй, шальная! Гуляй, шальная! Гуляй, шальная! Гуляй, шальная! Гуляй, шальная! Гуляй, шальная! Гуляй, шальная! Гуляй, шальная!

В ближайшие дни

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