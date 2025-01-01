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Синдбад-мореход
Билеты от 1100₽
Киноафиша Синдбад-мореход

Спектакль Синдбад-мореход

Постановка
Московский театр кукол 6+
Режиссер Наталья Пахомова
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

Кукольный экшен

«Хождения Синдбада-морехода» — это кукольный экшен, полный опасностей и неожиданных поворотов в погоне за неведомыми чудесами. Много приключений выпало на долю Синдбада — так велика была его страсть к путешествиям! Одержимый духом странствий и жаждой открытий, Синдбад столкнется со множеством фантастических существ.

Главные испытания героя

Зрителей ждут великан и десятиметровая змея, племя мохнатых и рыба-остров, зубастые тропические рыбы и гигантская птица Рух. Через множество испытаний пройдет герой, прежде чем поймет, что настоящее чудо — там, где его дом.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 августа
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
18:00 от 1100 ₽
7 сентября
Московский театр кукол Москва, Спартаковская, 26/30
17:00 от 1100 ₽

Фотографии

Синдбад-мореход Синдбад-мореход Синдбад-мореход Синдбад-мореход Синдбад-мореход Синдбад-мореход Синдбад-мореход Синдбад-мореход Синдбад-мореход

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