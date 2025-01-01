Спектакль Синдбад-мореход

Кукольный экшен

«Хождения Синдбада-морехода» — это кукольный экшен, полный опасностей и неожиданных поворотов в погоне за неведомыми чудесами. Много приключений выпало на долю Синдбада — так велика была его страсть к путешествиям! Одержимый духом странствий и жаждой открытий, Синдбад столкнется со множеством фантастических существ.

Главные испытания героя

Зрителей ждут великан и десятиметровая змея, племя мохнатых и рыба-остров, зубастые тропические рыбы и гигантская птица Рух. Через множество испытаний пройдет герой, прежде чем поймет, что настоящее чудо — там, где его дом.