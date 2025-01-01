Грязный стендап в клубе «Standup room»

В Грязный Стендап Клубе «Standup room» вас ждет обилие провокационных шуток и черного юмора без каких-либо запретных тем. Это место, где смелые темы раскрываются в полной мере, и только самые отважные зрители осмелятся принять участие в этом уникальном вечере.

Когда и где

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Рекомендуем прийти заранее, чтобы спокойно занять места и заказать напитки. Обратите внимание, что после начала шоу бар закрывает свои двери для обслуживания.

Правила рассадки

Рассадка производится строго по схеме. Учтите этот момент при планировании вашего визита.

Кому понравится

Это шоу будет особенно интересно тем, кто не боится острых тем и провокационного юмора. Если вы любите смех, который вызывает ненавязчивые размышления и обсуждения, «Standup room» станет отличным выбором для вашего вечера.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого шоу!