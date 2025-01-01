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Грязные танцы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Грязные танцы

Спектакль Грязные танцы

Постановка
Театр на Мельникова 12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мюзикл «Грязные танцы» в Москве: страсть, ритм и свобода

Кто сказал, что танцы должны быть «чистыми»? Если в них добавить немного «грязи» — в хорошем смысле слова, конечно — будет только интереснее! Мюзикл-шоу «Грязные танцы» — это настоящий взрыв чувств, ритма и страсти, который перенесёт вас в мир, где танцы говорят громче слов, а любовь побеждает все преграды.

Сюжет

Это история о смелости, свободе и поиске себя. Молодая и наивная Бэби приезжает на курорт с семьёй, где её жизнь переворачивает с ног на голову встреча с харизматичным и загадочным уличным танцором Джонни. Вместе они погружаются в мир горячих латиноамериканских ритмов, запретных чувств и невероятных эмоций.

Конфликт

Но их путь к счастью — это не только танцы, а ещё и борьба с предрассудками, семейными запретами и собственными страхами. Зажигательная сальса, чувственная румба, драйвовые номера в стиле мамбо — каждый танец это отдельная история, рассказанная телом — и, конечно, все легендарные танцевальные номера!

Музыка и эмоции

Вас ждут горячие ночи и потрясающая оригинальная музыка из фильма. Страсть, которая переполняет каждую секунду, и эмоции, которые трогают до глубины души. Это не просто история о танцах — это рассказ о том, как пластика может изменить всю твою жизнь и как важно быть собой, идти за мечтой и не бояться любить.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
11 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
25 сентября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
10 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
26 октября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
6 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
21 ноября
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
10 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽
26 декабря
Театр на Мельникова Москва, Мельникова, 7, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

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