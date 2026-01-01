Грезы любви

Фортепианный вечер: от барокко до романтизма

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором выступят как признанные мастера, так и молодые таланты. Каждый из исполнителей пройдет многоступенчатый отбор, чтобы попасть на эту сцену и представить вам великолепные произведения классического фортепианного репертуара.

В программе вечера

Бах И. С. — Ария из Пасторали фа мажор, BWV 590

— Ария из Пасторали фа мажор, BWV 590 Бах И. С. — Фантазия до минор, BWV 921

— Фантазия до минор, BWV 921 Глинка—Балакирев — «Жаворонок»

— «Жаворонок» Лист — «Мефисто-вальс» № 1, S. 514

— «Мефисто-вальс» № 1, S. 514 Лист — Ноктюрн «Грёзы любви» ля-бемоль мажор

— Ноктюрн «Грёзы любви» ля-бемоль мажор Метнер — «Романтическая соната»

— «Романтическая соната» Рамо — Сюита ля минор

— Сюита ля минор Рахманинов — Этюд-картина соль минор, ор. 33 № 8

— Этюд-картина соль минор, ор. 33 № 8 Шуберт—Лист — «Маргарита за прялкой»

Исполнители

Концерт ведет Эльвира Архангельская. В числе исполнителей — Дени Кохановский, Елизавета Украинская, Иван Чепкин и Олеся Турсунова, которые подарят зрителям вечер неподражаемой музыки.

Не упустите шанс насладиться шедеврами, охватывающими эпохи от барокко до романтизма и ХХ века. Приходите и окажитесь в центре музыкального искусства!