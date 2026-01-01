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Грезы любви
Киноафиша Грезы любви

Грезы любви

16+
Возраст 16+

О концерте

Фортепианный вечер: от барокко до романтизма

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором выступят как признанные мастера, так и молодые таланты. Каждый из исполнителей пройдет многоступенчатый отбор, чтобы попасть на эту сцену и представить вам великолепные произведения классического фортепианного репертуара.

В программе вечера

  • Бах И. С. — Ария из Пасторали фа мажор, BWV 590
  • Бах И. С. — Фантазия до минор, BWV 921
  • Глинка—Балакирев — «Жаворонок»
  • Лист — «Мефисто-вальс» № 1, S. 514
  • Лист — Ноктюрн «Грёзы любви» ля-бемоль мажор
  • Метнер — «Романтическая соната»
  • Рамо — Сюита ля минор
  • Рахманинов — Этюд-картина соль минор, ор. 33 № 8
  • Шуберт—Лист — «Маргарита за прялкой»

Исполнители

Концерт ведет Эльвира Архангельская. В числе исполнителей — Дени Кохановский, Елизавета Украинская, Иван Чепкин и Олеся Турсунова, которые подарят зрителям вечер неподражаемой музыки.

Не упустите шанс насладиться шедеврами, охватывающими эпохи от барокко до романтизма и ХХ века. Приходите и окажитесь в центре музыкального искусства!

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19:00
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