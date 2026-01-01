Грезы любви

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором выступят как признанные мастера, так и молодые таланты. Каждый из исполнителей пройдет многоступенчатый отбор, чтобы попасть на эту сцену и представить вам великолепные произведения классического фортепианного репертуара.
Концерт ведет Эльвира Архангельская. В числе исполнителей — Дени Кохановский, Елизавета Украинская, Иван Чепкин и Олеся Турсунова, которые подарят зрителям вечер неподражаемой музыки.
Не упустите шанс насладиться шедеврами, охватывающими эпохи от барокко до романтизма и ХХ века. Приходите и окажитесь в центре музыкального искусства!