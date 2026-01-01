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Анастасия Высоцкая LADYNSAX
Киноафиша Анастасия Высоцкая LADYNSAX

Анастасия Высоцкая LADYNSAX

12+
Возраст 12+

О концерте

Музыка, которая говорит душой

В ресторане «Максимилианс» выступит Анастасия Высоцкая с проектом LADYNSAX. Её саксофон превращается в честного рассказчика эмоций — от тихой грусти до радости. В этот вечер специальным гостем станет гитарист Сергей Филиппов.

Магия живого звука

Закройте глаза и прислушайтесь к глубокому, пронзительному голосу саксофона. А теперь откройте их — и увидите её. Анастасия Высоцкая не просто музыкант, а живая, завораживающая энергия. В её руках саксофон становится честным рассказчиком ваших эмоций.

Сочетание голосов

Специальный гость вечера, гитарист Сергей Филиппов, добавит своему инструменту алхимию дуэта. Переплетение саксофона и гитары — это разговор двух голосов: медного и струнного. Один дышит, другой поёт; вместе они создают магию живого звука, от которой бегут мурашки.

Приходите за душевной музыкой

Не упустите возможность прийти послушать эту захватывающую программу. Получите удовольствие, почувствуйте энергетику вечера, и, если захотите, танцуйте. Обещаем, будет жарко, душевно и по-настоящему живо!

Купить билет на концерт Анастасия Высоцкая LADYNSAX

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В других городах
Октябрь
18 октября воскресенье
20:00
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg

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