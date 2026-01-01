Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Грек
Киноафиша Грек

Грек

18+
Возраст 18+

О концерте

Грек: вечер неошансона в Ростове-на-Дону

Живой звук от яркой группы из пяти профессиональных музыкантов, чарующие голоса трех очаровательных бэк-вокалисток и особая атмосфера, в которой каждый найдет что-то свое. Этот вечер станет идеальным поводом забыть обо всех проблемах и провести время по-настоящему интересно. Будет весело, приятно и немного необычно. Такие воспоминания точно захочется сохранить надолго.

Артист с харизмой

На сцене выступит Грек — артист, обладающий уникальной харизмой. Его прошлое окутано тайнами и легендами. Поклонники прозвали его криминальным авторитетом, что добавляет загадочности его образу. Песни Грека, такие как «С обложки журнала», «Криминальный» и «Глаза цвета космос», стали основными хитами неошансона 2025 года.

Успех в социальных сетях

Особо стоит отметить его суперхит «Моя блондинка», который буквально взорвал TikTok, набрав более 200 миллионов просмотров. Этот успех свидетельствует о том, что творчество Грека не оставляет равнодушными меломанов различных возрастов и предпочтений.

Ростов-на-Дону, не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Приходите и насладитесь атмосферой праздника музыки и веселья!

Купить билет на концерт Грек

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
25 сентября пятница
20:00
Баба Люба Ростов-на-Дону, Шаумяна, 73
от 600 ₽

В ближайшие дни

Магия свечей. Frank Sinatra. Лучшие хиты
6+
Джаз

Магия свечей. Frank Sinatra. Лучшие хиты

6 сентября в 19:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1500 ₽
Киновселенная Ханса Циммера и Людовико Эйнауди
6+
Поп

Киновселенная Ханса Циммера и Людовико Эйнауди

11 октября в 19:00 ДК «Ростсельмаш»
от 2000 ₽
Магия свечей. Мировые саундтреки на органе
6+
Классическая музыка

Магия свечей. Мировые саундтреки на органе

4 октября в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше