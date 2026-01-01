Грек: вечер неошансона в Ростове-на-Дону

Живой звук от яркой группы из пяти профессиональных музыкантов, чарующие голоса трех очаровательных бэк-вокалисток и особая атмосфера, в которой каждый найдет что-то свое. Этот вечер станет идеальным поводом забыть обо всех проблемах и провести время по-настоящему интересно. Будет весело, приятно и немного необычно. Такие воспоминания точно захочется сохранить надолго.

Артист с харизмой

На сцене выступит Грек — артист, обладающий уникальной харизмой. Его прошлое окутано тайнами и легендами. Поклонники прозвали его криминальным авторитетом, что добавляет загадочности его образу. Песни Грека, такие как «С обложки журнала», «Криминальный» и «Глаза цвета космос», стали основными хитами неошансона 2025 года.

Успех в социальных сетях

Особо стоит отметить его суперхит «Моя блондинка», который буквально взорвал TikTok, набрав более 200 миллионов просмотров. Этот успех свидетельствует о том, что творчество Грека не оставляет равнодушными меломанов различных возрастов и предпочтений.

Ростов-на-Дону, не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера! Приходите и насладитесь атмосферой праздника музыки и веселья!