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Гранатовый уксус
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Спектакль Гранатовый уксус

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам рассказа «Зулали» Наринэ Абгарян с Розой Хайруллиной в Петербурге

«Гранатовый уксус» — это трогательная история о семье, живущей в уединенной деревушке, спрятанной в узком ущелье среди гор Армении. Жители этого уютного места — «маленькие» люди с большой душой, неугасимой силой воли и жаждой жизни.

Старушка Мамида стремится защитить свою семью — Назароса и Зулали — и создает мир, укрытый от быстротечности времени и неустойчивых современных ценностей. Но этот мир остается уязвимым для трагедий и бед.

Семью Мамиды объединяет не только быт, пропитанный культурой и традициями Армении, но и давняя тайна, хранящаяся в тумане, который окутывает горы. Этот хрупкий мир может сохранить свою целостность только ценой верности самим себе.

Спектакль «Гранатовый уксус» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу армянской традиции и человеческих ценностей. Не пропустите!

Режиссер
Эдгар Закарян
В ролях
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Арсений Семёнов
Арсений Семёнов
Дмитрий Каргин
Марьяна Карпова
Александр Петросян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 20 октября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1500 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Рецензия на спектакль «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной: терпкое послевкусие, сюр и немного магии

Вы видели, как Роза Хайруллина садится на шпагат. Это и другие эксперименты ждут зрителей постановки «Гранатовый уксус» режиссера Эдгара Закаряна.

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Фотографии

Гранатовый уксус Гранатовый уксус Гранатовый уксус Гранатовый уксус Гранатовый уксус Гранатовый уксус Гранатовый уксус Гранатовый уксус Гранатовый уксус

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