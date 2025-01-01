Спектакль по мотивам рассказа «Зулали» Наринэ Абгарян с Розой Хайруллиной в Петербурге

«Гранатовый уксус» — это трогательная история о семье, живущей в уединенной деревушке, спрятанной в узком ущелье среди гор Армении. Жители этого уютного места — «маленькие» люди с большой душой, неугасимой силой воли и жаждой жизни.

Старушка Мамида стремится защитить свою семью — Назароса и Зулали — и создает мир, укрытый от быстротечности времени и неустойчивых современных ценностей. Но этот мир остается уязвимым для трагедий и бед.

Семью Мамиды объединяет не только быт, пропитанный культурой и традициями Армении, но и давняя тайна, хранящаяся в тумане, который окутывает горы. Этот хрупкий мир может сохранить свою целостность только ценой верности самим себе.

Спектакль «Гранатовый уксус» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу армянской традиции и человеческих ценностей. Не пропустите!