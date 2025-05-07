Рецензия на спектакль «Гранатовый уксус» с Розой Хайруллиной: терпкое послевкусие, сюр и немного магии

Вы видели, как Роза Хайруллина садится на шпагат. Это и другие эксперименты ждут зрителей постановки «Гранатовый уксус» режиссера Эдгара Закаряна.

Источник вдохновения для спектакля «Гранатовый уксус»

Эта история создана по мотивам сборника повестей и рассказов «Зулали» писательницы Наринэ Абгарян. Ее произведения давно стали классикой современности. В книге под одной обложкой собраны двенадцать историй. Объединяющее — все они о людях. Живых и настоящих. Это особое свойство произведений Наринэ Абгарян. Ее герои всегда очень разные, но отдельными деталями похожие на каждого из читателей. «Зулали» — повесть из сборника, по мотивам которой создан спектакль «Гранатовый уксус».

Персонажи этой истории живут в армянской глубинке, высоко в горах. Автор красочно рассказывает о местном колорите, быте и жизни. Дает представление о традициях народа, добавляет вкусные описания сыра, пирогов и других блюд, называет героев звучными именами.

Зулали много лет назад потеряла мать и братьев-близнецов в пожаре. Она чуть не сгорела сама. Это сильно травмировало девочку. Сегодня ей уже 40, но сознание застыло в пятилетнем возрасте. Отец девушки не выдержал всех испытаний и решил уйти из жизни. Мамида пришла в эту семью от безысходности, а по стечению жутких обстоятельств, стала ее главой. Теперь ее главная цель — вырастить Назароса, восьмилетнего брата Зулали, который в финале оказывается вовсе не братом.

Как «Зулали» превратилась в «Гранатовый уксус» на сцене театра Комиссаржевской

Театр Ф. В. Комиссаржевской славится своей открытостью к новым жанрам, режиссерам и пьесам. В октябре 2024 на сцене родился сюрреалистичный «Гранатовый уксус».

Повесть «Зулали» Наринэ Абгарян стала лишь отправной точкой. Потому название решили изменить. Молодой режиссер Эдгар Закарян пересобрал это произведение, адаптировал для собственной постановки. Он сохранил основные сюжетные повороты, но, в общем-то, это совсем другая история.

Реплик в спектакле немного. Одни и те же слова часто звучат из уст разных героев — так они обретают новый смысл. Главное тут — глубокое молчание. И любовь.

Зрители наблюдают за жизнью людей, которые когда-то были чужими, но сегодня у них нет никого роднее. Они выбрали быть семьей. И у них получилось.

На роль Мамиды режиссер пригласил Розу Хайруллину. Для многих поклонников театра она уже давно ассоциируется с образом эксцентричной бабушки. Здесь — вписалась идеально. Ее Мамида и коня на ходу остановит, и булочек напечет, и на шпагат сядет. А еще для воспитания она использует принципы компьютерной игры Dota-2: хранить тайны, мыслить стратегически, защищаться.

Кроме Розы Хайруллиной в спектакле «Гранатовый уксус» задействованы четыре артиста: Дмитрий Каргин (Назарос), Марьяна Карпова (Зулали), Арсений Семенов, Александр Петросян.

Постановка идет чуть больше часа. Из них минут двадцать устанавливают декорации: лампочки-горы, на фоне которых течет жизнь семьи.

Отзывы зрителей на спектакль «Гранатовый уксус» в театре Комиссаржевской

Одни зрители в восторге и ставит “отлично”, отмечая тонкую философию, актерскую игру и красоту оформления сцены. Другие — единицу. В основном это поклонники творчества Наринэ Абгарян, которых разочаровала непохожесть спектакля на первоисточник.

Мнения разделились примерно 50/50. Выбирая этот спектакль нужно быть готовым к тому, что это совсем не классическая постановка. Лучше вообще ничего не ждать и просто наблюдать за ( иногда странным) ходом жизни не самой обычной семьи в горах Армении.