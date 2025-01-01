Меню
Государь-стендап
Киноафиша Государь-стендап

Спектакль Государь-стендап

18+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Философское шоу на основе трактатов Макиавелли и Платона

«Государь-стендап» — это уникальное философско-музыкальное шоу, основанное на трактатах Макиавелли «Государь» и Платона «Государство». Новая музыкальная группа, состоящая из артистов театра, представит свое высказывание на темы русской истории, исследуя важные философские вопросы через разные эстрадные жанры.

Уникальный формат шоу

Шоу будет сочетать стендап, музыкальные номера и конферанс. Режиссер Александр Локтионов объясняет концепцию спектакля: «Структура шоу — это «путешествие во времени». Мы фантазируем о будущем и отправляемся в прошлое, где со стендапом выступают Иван Грозный и Пётр Первый. Такой подход, reminiscent of science fiction, создает условность, необходимую для театра. Он открывает как нашу, так и зрительскую фантазию, позволяя нам шутить о сложных вещах».

Темы и задумки

«Мы говорим о сложном с юмором и пытаемся, веселясь, задуматься о важных вопросах жизни», — добавляет Локтионов. Это шоу станет отличной возможностью для зрителей взглянуть на философские темы под новым углом, объединяя серьезные размышления и развлекательные элементы.

Не пропустите шанс стать частью этого необычного и увлекательного спектакля!

Режиссер
Александр Локтионов
В ролях
Даниил Пугаев
Илья Денискин
Ярослав Медведев
Алина Доценко

13 сентября
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Государь-стендап

