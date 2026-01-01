Концерт Гоши Куценко в Москве

Заслуженный артист России Гоша Куценко представит авторский проект, который объединит театральный перформанс, поэзию и музыку. Программа обещает стать настоящим событием, наполненным душевными текстами, акустической музыкой и уникальными standup-номерами, созданными в атмосфере вдохновения от таланта самого артиста.

Знакомство с артистом

Гоша Куценко известен широкой публике по своим ролям в таких фильмах, как «Ёлки», «Любовь-морковь», «Антикиллер», «Дневной дозор», «Ночной дозор», «Балканский рубеж» и «Параграф 78». Но его деятельность не ограничивается только кино. Гоша также является учредителем благотворительного фонда «Шаг вместе» и единственного в России журнала «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

Награды и достижения

Куценко был награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени — это признание его значимого вклада в развитие отечественной культуры, искусства и средств массовой информации, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Не пропустите уникальную возможность познакомиться с этой многосторонней личностью на концерте, обещающем стать незабываемым событием.