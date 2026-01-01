Классика в Кусково. Струны русской души

Романс на летнем вечере в усадьбе Кусково

27 августа в усадьбе Кусково вас ждет незабываемый вечер, наполненный мелодиями известных романсов. В этом концерте, организованном Москонцертом, выступят яркие музыканты, которые подарят вам непревзойденные музыкальные впечатления.

Музыка и исполнители

На сцене окажутся талантливые солисты: энергичная Виктория Носовская (сопрано) и феноменальный Владимир Байков (бас), обладающий опытом работы как в Москонцерте, так и в Большом театре. Партии скрипки исполнит заслуженный артист России Владимир Никонов, а за роялем расположится Ирина Никонова.

Программа вечера

В программе прозвучат знаменитые романсы от великих композиторов:

А. Алябьев (слова А. Бистрома) – «Я вижу образ твой»

А. Гурилев (слова И. Макарова) – «Однозвучно гремит колокольчик»

А. Гурилев (слова А. Кольцова) – «Не шуми ты, рожь, спелым колосом»

Дуэт А. Вьетан – «Фантазия» на тему романса А. Алябьева «Соловей» для скрипки и фортепиано

А. Рубинштейн (слова А. Пушкина) – «Ночь»

А. Рубинштейн (слова М. Шафи) – «Клубится волною»

А. Рубинштейн (слова М. Лермонтова) – «Горные вершины»

Дуэт Г. Венявский – «Русский сувенир», фантазия на темы романсов А. Варламова для скрипки и фортепиано

Н. Римский-Корсаков (слова А. Майкова) – «Сон в летнюю ночь»

Н. Римский-Корсаков (слова Е. Ширкова) – «Оделась туманами Сьерра-Невада»

Н. Римский-Корсаков (слова А. Майкова) – «Ангел и демон»

Дуэт П. Чайковский – «Песня без слов»

М. Ипполитов-Иванов – «Испанская серенада» для скрипки и фортепиано

П. Чайковский (слова Ф. Тютчева) – «Слезы людские»

Дуэт П. Чайковский (слова И. Сурикова) – «Рассвет»

Дуэт П. Чайковский (слова И. Сурикова) – «В огороде возле броду»

Продолжительность и примечания

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнителей и романтической атмосферой старинной усадьбы!