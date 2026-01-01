Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Классика в Кусково. Струны русской души
Билеты от 600₽
Киноафиша Классика в Кусково. Струны русской души

Классика в Кусково. Струны русской души

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Романс на летнем вечере в усадьбе Кусково

27 августа в усадьбе Кусково вас ждет незабываемый вечер, наполненный мелодиями известных романсов. В этом концерте, организованном Москонцертом, выступят яркие музыканты, которые подарят вам непревзойденные музыкальные впечатления.

Музыка и исполнители

На сцене окажутся талантливые солисты: энергичная Виктория Носовская (сопрано) и феноменальный Владимир Байков (бас), обладающий опытом работы как в Москонцерте, так и в Большом театре. Партии скрипки исполнит заслуженный артист России Владимир Никонов, а за роялем расположится Ирина Никонова.

Программа вечера

В программе прозвучат знаменитые романсы от великих композиторов:

  • А. Алябьев (слова А. Бистрома) – «Я вижу образ твой»
  • А. Гурилев (слова И. Макарова) – «Однозвучно гремит колокольчик»
  • А. Гурилев (слова А. Кольцова) – «Не шуми ты, рожь, спелым колосом»
  • Дуэт А. Вьетан – «Фантазия» на тему романса А. Алябьева «Соловей» для скрипки и фортепиано
  • А. Рубинштейн (слова А. Пушкина) – «Ночь»
  • А. Рубинштейн (слова М. Шафи) – «Клубится волною»
  • А. Рубинштейн (слова М. Лермонтова) – «Горные вершины»
  • Дуэт Г. Венявский – «Русский сувенир», фантазия на темы романсов А. Варламова для скрипки и фортепиано
  • Н. Римский-Корсаков (слова А. Майкова) – «Сон в летнюю ночь»
  • Н. Римский-Корсаков (слова Е. Ширкова) – «Оделась туманами Сьерра-Невада»
  • Н. Римский-Корсаков (слова А. Майкова) – «Ангел и демон»
  • Дуэт П. Чайковский – «Песня без слов»
  • М. Ипполитов-Иванов – «Испанская серенада» для скрипки и фортепиано
  • П. Чайковский (слова Ф. Тютчева) – «Слезы людские»
  • Дуэт П. Чайковский (слова И. Сурикова) – «Рассвет»
  • Дуэт П. Чайковский (слова И. Сурикова) – «В огороде возле броду»

Продолжительность и примечания

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Не упустите возможность насладиться мастерством исполнителей и романтической атмосферой старинной усадьбы!

Купить билет на концерт Классика в Кусково. Струны русской души

Помощь с билетами
Август
9 августа воскресенье
18:00
Усадьба Кусково и музей керамики Москва, Юности, 2
от 600 ₽

В ближайшие дни

Алексей Квашонкин
18+
Юмор

Алексей Квашонкин

28 мая в 21:30 Standup Club на Трубной
от 1000 ₽
Александр Леонтьев ("Северный Флот") - 50 лет. Юбилейный акустический концерт
16+
Рок Русский рок Акустика

Александр Леонтьев ("Северный Флот") - 50 лет. Юбилейный акустический концерт

19 июня в 20:00 16 тонн
от 2500 ₽
К 170-летию С. И. Танеева. НФОР, Владимир Спиваков
6+
Классическая музыка

К 170-летию С. И. Танеева. НФОР, Владимир Спиваков

16 ноября в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше