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«Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией
Билеты от 900₽
Киноафиша «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией

«Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией

6+
Возраст 6+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

В поисках сокровищ 

Захватывающие и авантюрные истории о пиратах, которые волнующе захватывают сердца с детства, звучат на концерте в исполнении выдающихся артистов. От классического романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ» до яркой киноэпопеи «Пираты Карибского моря» — пиратская тематика никогда не теряет своей популярности. В программе будут расскажены как правдивые, так и вымышленные истории о жизни пиратов, их приключениях, захватывающих похождениях и поисках сокровищ.

Знакомьтесь с пиратами нашего шоу

Под руководством дирижера Евгения Волчкова, в нашем пиратском концерте звучат солисты:

  • Павел Лукоянов (гусли) — боцман
  • Халида Абуева (вокал) — моряк
  • Максим Яковлев (гитара) — матрос

Также в программе примут участие Академический хор оперного класса Московского областного музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина (руководитель Юлия Беседина) и Симфонический оркестр Московского областного музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина.

Захватывающее музыкальное путешествие

Под звуки моря, треск парусов и рев штормов, зрители отправятся в пиратское путешествие, полное приключений, забавных историй и волнующих песен. Погрузитесь в мир пиратских легенд, готовьтесь к буре эмоций и морской атмосфере!

Продолжительность мероприятия: два отделения по 35 минут.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 900 ₽

Фотографии

«Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией «Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией

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