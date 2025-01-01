«Пираты» с оркестром, хором и песочной анимацией

В поисках сокровищ

Захватывающие и авантюрные истории о пиратах, которые волнующе захватывают сердца с детства, звучат на концерте в исполнении выдающихся артистов. От классического романа Р. Стивенсона «Остров сокровищ» до яркой киноэпопеи «Пираты Карибского моря» — пиратская тематика никогда не теряет своей популярности. В программе будут расскажены как правдивые, так и вымышленные истории о жизни пиратов, их приключениях, захватывающих похождениях и поисках сокровищ.

Знакомьтесь с пиратами нашего шоу

Под руководством дирижера Евгения Волчкова, в нашем пиратском концерте звучат солисты:

Павел Лукоянов (гусли) — боцман

(гусли) — боцман Халида Абуева (вокал) — моряк

(вокал) — моряк Максим Яковлев (гитара) — матрос

Также в программе примут участие Академический хор оперного класса Московского областного музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина (руководитель Юлия Беседина) и Симфонический оркестр Московского областного музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина.

Захватывающее музыкальное путешествие

Под звуки моря, треск парусов и рев штормов, зрители отправятся в пиратское путешествие, полное приключений, забавных историй и волнующих песен. Погрузитесь в мир пиратских легенд, готовьтесь к буре эмоций и морской атмосфере!

Продолжительность мероприятия: два отделения по 35 минут.