Портрет Дориана Грея
О концерте/спектакле

Спектакль "Портрет Дориана Грея": красота, которая отравляет

Роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» становится центром нового спектакля, который погружает зрителя в мир мрачных тайн и человеческих пороков. Эта притча рассказывает о закладывании души во имя вечной красоты. Молодой Дориан, плененный своей ослепительной внешностью, заключает роковой договор: его лицо навсегда останется безупречным, а все его грехи и пороки будут отражаться лишь на скрытом портрете.

Мир страсти и разрушения

Сюжет спектакля разворачивается на фоне мрачной истории, где любовь легко превращается в опасную страсть, а власть unleashes на разрушение. Каждый шаг Дориана, каждое его желание и предательство оставляют незримый след на его душе и на портрете, который становится тёмным зеркалом его внутренней деградации. Анализируя человеческую природу, спектакль обнажает безжалостные установки, скрытые под глянцевой поверхностью.

Темная атмосфера и мистическая опасность

Спектакль выделяется своей атмосферой мистической опасности и неизбежного возмездия. Зрители оказываются втянутыми в мир, где невинная улыбка может предвещать катастрофу. «Портрет Дориана Грея» — это не просто история о преодолении времени, а тревожное напоминание о том, что истинная цена красоты может оказаться гораздо страшнее смерти.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую интерпретацию классики. Спектакль обещает быть глубоким и эмоциональным опытом для каждого зрителя!

Режиссер
Светлана Бутузова
В ролях
Андрей Дудников
Кирилл Кузьменко
Амир Шавкиев
Руфина Дзюба

5 сентября
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
19:00 от 1800 ₽
28 сентября
Театр современной драматургии Москва, Палиха, 14/33, стр. 2
16:00 от 1600 ₽

Фотографии

Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея Портрет Дориана Грея

