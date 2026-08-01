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Горе от ума
Билеты от 2000₽
Киноафиша Горе от ума

Спектакль Горе от ума

16+
Возраст 16+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Современные зеркала классики: «Горе от ума» в VS Театр

В VS Театр состоится спектакль по пьесе Александра Григорьевича Григорьева «Горе от ума». Эта блестящая комедия исследует столкновение свободной мысли с окостеневшим обществом.

Сюжет

Главный герой, молодой и независимый Чацкий, возвращается в мир, в котором всё осталось прежним. Он сталкивается с привычными разговорами и удобными взглядами, а также с глубоким страхом перед переменами. Искренность Чацкого и его острота ума становятся настоящим вызовом для общества, предпочитающего спокойствие правде.

Тема и актуальность

Спектакль затрагивает важные темы — о человеке, опередившем своё время, и о любви, которая не всегда спасает. Это произведение о словах, которые звучат слишком громко для тех, кто привык жить по правилам. Ирония, живость и современность делают «Горе от ума» актуальным для современного зрителя.

Кому стоит посмотреть

Спектакль привлечёт внимание тех, кто ценит актуальность классических произведений и глубокие драматические истории. Это возможность увидеть, как классика продолжает говорить о нас, сегодняшних.

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Август
Сентябрь
22 августа суббота
14:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2000 ₽
30 августа воскресенье
14:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2000 ₽
1 сентября вторник
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2000 ₽
14 сентября понедельник
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2000 ₽
21 сентября понедельник
19:00
VS Театр Москва, Фридриха Энгельса, 25, стр. 7
от 2000 ₽

Фотографии

Горе от ума

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