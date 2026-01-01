Спектакль «Волшебник Изумрудного города» в театре имени М.А. Булгакова

Театр имени М.А. Булгакова приглашает зрителей на уникальный спектакль по мотивам повести Александра Волкова — «Волшебник Изумрудного города». Этот фантастический мир наполнен яркими событиями, дружбой и волшебством, которые помогут вспомнить лучшие моменты детства.

История взросления и волшебство

«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о пути взросления девочки Элли. Вы сможете вновь ощутить страх и одиночество, встретить магические создания и пережить настоящие приключения вместе с героями. Этот спектакль — не просто сказка, а вдохновение для юных зрителей и взрослых, которые помнят, каково это — быть детьми.

Уникальный состав исполнителей

Интересно, что в спектакле участвуют не взрослые артисты, а сами дети. Их искренность и понимание волшебного мира создают неповторимую атмосферу. В постановке принимают участие:

Сергей Алдонин

Георгий Караянниди

Лолита Яновская

Анна Юдина

Учащиеся детской школы искусств МАУ ДО ДШИ г. о. Лосино-Петровский имени И.Ф. Обликина

Творческий процесс

Инсценировка спектакля создана Георгием Караянниди, который также выступает в роли режиссера-постановщика. Хореографией занималась Анастасия Семерникова, а художественное оформление разработала Наталья Форсюк. Эта команда профессионалов создала завораживающее зрелище, которое стоит увидеть!

Не упустите возможность увидеть «Волшебник Изумрудного города» и вновь поверить в магию детства!