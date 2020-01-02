Спектакль Горе от ума

Меню
Горе от ума
Первая премьера юбилейного года РАМТа
Постановка
РАМТ 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

«Горе от ума» на сцене РАМТа. Вечные конфликты и современные реалии в спектакле Алексея Бородина

Александр Андреич Чацкий возвращается на сцену в классической пьесе Александра Грибоедова «Горе от ума». Несмотря на то, что с момента ее создания прошло более двухсот лет, персонажи остаются актуальными и узнаваемыми. Чацкий по-прежнему резок, саркастичен и неистов. Его знаменитые афоризмы, такие как «Служить бы рад, прислуживаться тошно», «А судьи кто?» и «Дома новы, а предрассудки стары», звучат так же остро, как и в старину.

Персонажи и их неизменность

Красивая и язвительная Софья, а также московский барин Фамусов, открывающий свой дом для гостей, не утратили своих черт. Даже князья Тугоуховские все еще не выдали замуж своих дочерей. Однако в их взаимодействии с Чацким есть нечто новое. Возможно, это «что-то» — мы, люди XXI века.

Современное отражение классической драмы

Неожиданно в классическом противостоянии «века нынешнего» и «века минувшего» мы находим отражение нашего времени. В каждом Чацком живет свой Фамусов, и каждый Фамусов находит в себе немного Чацкого. Режиссер Алексей Бородин подчеркивает, что Грибоедов остро и зло описал общество, которое цепляется за привычный способ жизни. В этом обществе все роли розданы, а приоритеты расставлены. Чацкий, не желая принимать такое положение вещей, остается один. Вопрос в том, где он найдет «оскорбленному чувству уголок»?

Режиссер
Алексей Бородин
В ролях
Дарья Семенова
Алексей Веселкин (младший)
Сергей Чудаков
Ирина Таранник
Даниил Шперлинг
Фотографии

