Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Голубая камея
Киноафиша Голубая камея

Спектакль Голубая камея

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 12+
Возраст 12+

О спектакле

Голубая камея. Спектакль, основанный на исторических событиях

«Голубая камея» — это спектакль, который переносит зрителей в придворную жизнь России XVIII века. В центре сюжета находятся интриги вокруг княжны Таракановой и её столкновение с Екатериной Великой.

Фантастическая любовь и исторические события

Организатором проекта выступает Русский драматический театр Башкортостана, известный своим качественным подходом к театральным постановкам. Спектакль уникален благодаря сочетанию реальных исторических событий и фантастической любви, способной изменить финал истории.

Интерес для зрителей

Спектакль будет особенно интересен любителям исторических драм и театральных постановок, раскрывающих сложные человеческие отношения в контексте исторических событий. Рекомендуем увидеть это произведение всем зрителям старше 12 лет.

Купить билет на спектакль Голубая камея

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
25 декабря четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽
22 января четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽
6 февраля пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽
25 февраля среда
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 500 ₽

Фотографии

Голубая камея Голубая камея Голубая камея Голубая камея Голубая камея Голубая камея Голубая камея

В ближайшие дни

Моя теща
12+
Драма
Моя теща
4 января в 18:00 Татарский театр «Нур»
от 500 ₽
Планета
Драма
Планета
22 января в 19:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 800 ₽
Жена в кредит
18+
Комедия
Жена в кредит
14 декабря в 12:00 Татарский театр «Нур»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше