Комедия положений по пьесе Марка Камолетти в Национальном молодежном театре

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится спектакль, который порадует любителей психологических драм и комедийных ситуаций. На сцене развернется увлекательная история о Жаклин, заподозрившей измену своего мужа. Не подозревая о готовящемся празднике, она решает остаться дома, а это приводит к забавным и неожиданным последствиям.

Запутанные роли

На вечер до выходных муж Жаклин решает использовать ее намерение навестить мать, пригласив домой любовницу. Однако жена, почувствовав неладное, остается в доме. В это время муж пытается оправдаться, сообщая, что к нему должен приехать близкий друг Роберт, который также является любовником Жаклин. Но неожиданно к ужину подоспевает повариха, чтобы приготовить праздничное блюдо для любовницы муже.

Комедия ситуаций

Каждому из персонажей предстоит сыграть не ту роль, которую он изначально задумывал. Спектакль полон неожиданностей и забавных моментов, оставляя зрителей в ожидании развязки. Эту увлекательную пьесу написал знаменитый французский драматург Марк Камолетти, известный своей умением смешивать комедию с элементами драмы.

Не упустите возможность увидеть, как легко можно запутаться в плетениях сердечных дел и как важно не забывать о настоящих чувствах. Выставка обещает быть не только веселой, но и заставит задуматься о том, как тонка грань между любовью и предательством.