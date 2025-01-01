Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Гарнир по-французски
Киноафиша Гарнир по-французски

Спектакль Гарнир по-французски

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия положений по пьесе Марка Камолетти в Национальном молодежном театре

В Национальном молодежном театре республики Башкортостан имени Мустая Карима состоится спектакль, который порадует любителей психологических драм и комедийных ситуаций. На сцене развернется увлекательная история о Жаклин, заподозрившей измену своего мужа. Не подозревая о готовящемся празднике, она решает остаться дома, а это приводит к забавным и неожиданным последствиям.

Запутанные роли

На вечер до выходных муж Жаклин решает использовать ее намерение навестить мать, пригласив домой любовницу. Однако жена, почувствовав неладное, остается в доме. В это время муж пытается оправдаться, сообщая, что к нему должен приехать близкий друг Роберт, который также является любовником Жаклин. Но неожиданно к ужину подоспевает повариха, чтобы приготовить праздничное блюдо для любовницы муже.

Комедия ситуаций

Каждому из персонажей предстоит сыграть не ту роль, которую он изначально задумывал. Спектакль полон неожиданностей и забавных моментов, оставляя зрителей в ожидании развязки. Эту увлекательную пьесу написал знаменитый французский драматург Марк Камолетти, известный своей умением смешивать комедию с элементами драмы.

Не упустите возможность увидеть, как легко можно запутаться в плетениях сердечных дел и как важно не забывать о настоящих чувствах. Выставка обещает быть не только веселой, но и заставит задуматься о том, как тонка грань между любовью и предательством.

Фотографии

Гарнир по-французски
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше